A Collonges-la-Rouge, le château de Vassinhac peut enfin se visiter

Collonges-la-Rouge, France

On entre par la grande salle du 15ème siècle avec son pavage de grès, sa table imposante et sa cheminée. C'est là que l'on peut admirer une tapisserie d'Aubusson en parfait état. Puis après un boudoir place au salon du 16ème entièrement boisé. A l'étage des chambres dont une baptisée Colette. "On l'appelle chambre Colette parce qu'il y a des meubles qui appartenaient à Colette" précise Eric Dueymes, dont la famille de l'épouse est propriétaire du château depuis 1826. En fait les lauzes d'une partie de la bâtisse détruite en 1928 ont été récupérées pour faire le pavage du château de Castel Novel près de Brive, l'ancienne demeure de l'écrivaine. En dédommagement, les propriétaires du château de Vassinhac avaient alors reçu ces meubles.

Des touristes corréziens

Au sous sol dans les anciennes caves une salle d'exposition a été aménagée pour présenter l'histoire du château et sa rénovation. Un film présente également le fameux grès rouge qui donne sa couleur au village. "Ça fait longtemps qu'on attendait de pouvoir le visiter" explique l'une des premières visiteuses. Car parmi les touristes qui font la visite il y a de nombreux corréziens

Une moitié rénovée

La moitié de la vaste demeure se visite. Le château a toujours été habité. Mais il avait beaucoup souffert du temps. "La toiture était endommagée; il y avait des gouttières qui ont esquinté les murs qui sont en chaux". Classé monument historique en 1932, le château est restauré avec l'aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Les premiers travaux ont commencé en 2013. "On peut dire qu'il est à moitié sauvé puisque la moitié est rénovée" souligne en souriant Eric Dueymes. Les recettes des visites permettront de poursuivre la restauration. Les travaux doivent reprendre dès l'automne.