A Colomiers, le cinéma Grand Central enfin inauguré en présence de sa marraine, Julie Gayet

Un nouveau lieu de vie en plein centre de Colomiers a ouvert ses portes ce samedi : le cinéma "Grand Central". Le projet a été porté pendant cinq ans par la maire socialiste Karine Traval-Michelet et le président de Véo-Cinéma, Jean Villa.

Et aussi en présence de sa marraine, Julie Gayet. "C'est tellement magique et émouvant de voir un cinéma naître", s'enthousiasme l'actrice et productrice. Elle veut saluer l'implication de la maire de Colomiers : "elle a porté ce projet et elle a tenu à ce que qu'il ait une identité réellement rattachée à sa ville, à sa population, aux gens. J'apprécie la façon dont elle l'a pensé, avec une vraie vision."

Le cinéma Grand Central a ouvert ses portes à Colomiers, samedi 23 octobre. © Radio France - Marion BOTHOREL

L'établissement a été longuement pensé : avec ses cinq salles colorées, pensées selon l'univers de plusieurs réalisateurs comme Quentin Tarantino, Wes Anderson, Agnès Varda, Xavier Dolan et Sophia Coppola.

Un projet ambitieux à 5 millions d'euros

Un projet qui a couté pas moins de 5 millions d'euros et c'est un cinéma labellisé "haute qualité environnementale" et avec "une biocertification, des matériaux avec du bois qui vient du Limousin avec une terre qui a été extraite pour un parking souterrain à 4 km d'ici", explique Jean Vialla, l'exploitant du Grand Central.

Chacune des cinq salles a été pensée selon l'univers d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Ici, la salle Wes Anderson. © Radio France - Marion BOTHOREL

Ce projet est monté en grande partie grâce aux 600.000 euros de subventions de la région Occitanie et 350.000 euros de la part du département Haute-Garonne.

"Si on en est là aujourd'hui c'est parce qu'on est confiants et parce qu'on investit. C'est une reprise, effectivement, et comme toute reprise, il va falloir que ça prenne un peu de temps aujourd'hui. Du côté des chiffres, on voit bien que on n'a pas reconquis l'intégralité de notre public" explique Jean Vialla, l'exploitant. Il espère attirer son public grâce à des tarifs avantageux pour lancer sa salle : "je crois que ça, c'est très, très important de garder l'idée que le cinéma doit être un art populaire dans lequel tout le monde puisse venir sans avoir la contrainte du ticket d'entrée."

Julie Gayet semble conquise à l'issue de la présentation : "Je n'ai jamais été marraine d'un cinéma. On sort d'une période très difficile où on n'a pas pu aller en salle et ça n'a rien à voir que de vibrer que d'être dans une salle tous ensemble. J'aime ça, c'est ma passion, c'est mon métier."

L'inaguration du cinéma Grand Central à Colomiers a eut lieu en présence de la maire Karine Traval-Michelet, de l'exploitant Jean Vialla et de la marraine du cinéma, Julie Gayet. © Radio France - Marion BOTHOREL

Sa marraine a prévu d'y revenir organiser des animations : "ça c'est certain pour des animations et puis en ce moment, il y a des signatures de livres qui se font un peu partout en France donc il y en aura surement une ici et on viendra à ce moment-là", laissant entendre qu'elle pourrait accompagner son compagnon, l'ex président de la République François Hollande, pour une séance de dédicace de son dernier livre, Affronter.