A Combreux, le succès attendu de l'étang de La Vallée, sur fond de crise sanitaire

Depuis ce samedi 4 juillet, l'étang de La Vallée à Combreux est à nouveau ouvert à la baignade. Cette année avec la crise sanitaire, le département attend plus de touristes qu'à l'accoutumée car ceux-ci seront amenés à partir plus près de chez eux, et à privilégier les sites moins fréquentés.

Pour l'ouverture à la baignade de l'étang de La Vallée ce samedi 4 juillet, le département a vu les choses en grand : buffet, DJ et présence du président de la région Marc Gaudet. La baignade de cet étang situé majoritairement sur la commune de Combreux sera surveillée tous les jours de midi à 19h jusqu'au dimanche 30 août prochain. Six surveillants de baignade ont d'ailleurs été embauchés pour l'étang de La Vallée et celui des Bois, à Vieilles-Maisons-sur-Joudry.

Le département avait fait venir un DJ sur la plage de l'étang de La Vallée ce samedi 4 juillet © Radio France - Mathilde Bouquerel

Des conditions d'accès adaptées à la crise sanitaire

Pourtant malgré le parfum d'été qui flotte sur la plage de l'étang de La Vallée, le coronavirus est toujours là. Le département a donc dû adapter l'accès du site aux mesures de sécurité et de distanciation sociale.

Les mesures de sécurité sanitaire sont affichées sur la plage de l'étang de La Vallée © Radio France - Mathilde Bouquerel

"On a renforcé le nettoyage des sanitaires, qui sera effectué plusieurs fois par jour", détaille Yves Bergot, responsable du service canaux et environnement, "Les consignes de sécurité sanitaire sont affichées sur le site, et les surveillants de baignade sont aussi chargés de les faire respecter. Enfin, un espace réservé sera mis à disposition des accueils de loisir."

Une fréquentation plus importante attendue cette année

Pourtant, la crise sanitaire a aussi des effets secondaires positifs pour l'étang de La Vallée. Les touristes français vont chercher à partir plus près de chez eux, dans des endroits de pleine nature moins fréquentés.

"Certains habitants de région parisienne vont chercher un lieu de villégiature à quelques centaines de kilomètres de chez eux, pour ne pas trop s'éloigner", explique Marc Gaudet, "Donc les Loirétains trouveront ici leur lieu de baignade habituel, mais il est très probable qu'on accueille des touristes d'ailleurs."

Le département attend une fréquentation plus importante à l'étang cet été © Radio France - Mathilde Bouquerel

Du côté des Loirétains en tout cas, on prévoit des visites régulières à l'étang cet été. C'est le cas des Fleuryssois Bruno et Isabelle. "Moi je suis un grand amateur de vélo", confie Bruno, "Et il y a de très belles balades à faire à proximité, en forêt d'Orléans ou le long du canal." "Pour un weekend c'est parfait", ajoute Isabelle, "C'est l'occasion de se baigner, d'être dans la nature ... Je pense qu'on va venir ici plus régulièrement oui."

L’étang des Bois, à Vieilles-Maisons-sur-Joudry, a lui aussi rouvert à la baignade. Il sera également surveillé jusqu'au 30 août prochain.