A Cossé-le-Vivien, le festival d'humour "Les Embuscades" se réorganise dans l'espoir d'accueillir du public

Vous faire rire malgré le Covid-19, c'est l'objectif cette année du festival d'humour "Les Embuscades" à Cossé le Vivien. Cette 35ème édition du 26 septembre au 11 octobre est maintenue pour l'instant, en ce 28 août. Il n'y a pas d'interdiction. Toute l'équipe qui organise cet événement attend malgré tout la validation de la préfecture. La décision tombera dans la semaine du 31 août.

Le directeur artistique Jean Loury a revu toute l'organisation des "Embuscades" pour réussir à accueillir du public malgré le contexte de l'épidémie. Tous les spectacles décentralisés seront recentralisés sur la salle du FCC à Cossé-le-Vivien de façon à n'avoir qu'un seul lieu à gérer au niveau sanitaire.

6.000 au lieu de 12.000 spectateurs

"On a la possibilité de rassembler les fratries, les gens de même famille et de même groupe, sur 10 places donc ce qui permet d'avoir, malgré tout, une jauge un petit plus importante qu'il y a quelques mois. L'année dernière, on était à 12.000 spectateurs, je pense que cette année, si on tend vers 6.000, ce sera bien vu les conditions", explique Jean Loury, le directeur artistique des "Embuscades".

La salle du FFC laisse espérer un bon rapport public-artistes. "On aura sans doute pas la convivialité qui est la force même du festival avec les crêpes, le cidre, toute cette partie où les gens peuvent partager tout ça après les spectacles, mais on va avoir quand même les moyens de se faire plaisir, de sourire et de rire", estime Jean Loury.

Il y aura moins d'artistes pour cette édition au FCC de Cossé-le-Vivien mais vous en verrez quand même plus de 80 entre le 26 septembre et le 11 octobre, comme Les Epis Noirs, Jean-Jacques Vanier, ou encore BP Zoom.