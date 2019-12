A découvrir : une crèche animée vieille de plus de 50 ans à Bressuire

Bressuire, France

Créée dans les années 1960 par l’abbé Rochard, la crèche arrive à Bressuire en 1972. En 2003, après avoir passé 16 ans à l’abandon, elle est restaurée par une équipe de bénévoles et, en 2007, les 120 automates qui composent la crèche reprennent les représentations.

Robert Roulier préside l’association, il a connu la crèche dans son enfance et il est aujourd’hui heureux de perpétuer cette tradition chrétienne et locale.

« J’ai eu la chance d’aller la voir à sa création. On avait cette crèche dans nos mémoires. (…) Le fait qu’elle soit restaurée et de nouveau ouverte au public, je crois que ça nous motivait tous. (…) Derrière la crèche et toute sa mécanique, n’oublions pas qu’il y a le message de Noël. »

La scène est installée dans une chapelle désaffectée © Radio France - Juliette Guérit

Les parents et les grands-parents qui ont connu la crèche dans leur enfance y emmènent aujourd’hui leurs petits-enfants. Dans certaines familles, c’est même devenu un rituel à Noël comme pour celle de Jean-Marie qui revient pratiquement chaque année :

« J’ai eu la chance de connaître la crèche au temps de l’abbé Rochard. Ça fait vraiment partie du patrimoine de Bressuire et à cette période de Noël c’est intéressant d’emmener les enfants qui sont scotchés devant toutes ses animations. »

La crèche est ouverte tous les jours à partir de 14h jusqu’au 5 janvier et le dimanche au mois de janvier et de février. L’association expose également une maquette dans l'ancienne gare de Fret qui représente le quartier de la gare dans les années 50 et une centaine de jouets d'Afrique de l'Ouest sous les Arcades de l'Hôtel de Ville.