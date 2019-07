IAM, Thiéfaine, Solveig : à deux mois de la 1ère édition du V and B Fest' sur l'hippodrome de Craon, c'est déjà complet

Craon, France

Le groupe marseillais IAM, les Toulousains BigFlo et Oli, le chanteur Hubert-Félix Thiéfaine et le DJ mondialement connu Martin Solveig en têtes d'affiche du V and B Fest' sur l'hippodrome de Craon du 13 au 15 septembre. Une riche et explosive programmation qui ne pouvait que séduire. Tous les billets ont donc trouvé preneurs à deux mois de l'événement. Plus de 20.000 personnes sont attendues sur 3 jours. Ce festival s'impose donc comme le plus important du département de la Mayenne.

Sur la page Facebook du festival, les organisateurs remercient le public : "depuis le début de cette grande aventure, jamais nous aurions pensé vivre un tel engouement, un tel élan, une telle ferveur. Alors MERCI, merci pour votre confiance, votre envie et votre folie de nous suivre sur un tel projet. On le sait qu'entre VOUS et NOUS, il y a toujours eu beaucoup d'amour. Mais vous venez de nous le prouver une fois de plus. Et ça, ça fait chaud à nos petits cœurs. Un grand merci pour ce qui vient de se passer. Nous avons encore du mal à réaliser. La fête approche et nous avons qu'une seule envie : vous retrouver pour vivre tout ça ensemble. Vous êtes les meilleurs, et nous sommes sûrs que le V and B Fest' résonnera dans toute la Mayenne et même au delà".