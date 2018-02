Dijon, France

Ce mercredi 14 février, on fête la saint Valentin. Pour les amoureux, cela passe souvent par un petit dîner au restaurant ou un petit cadeau ou encore des fleurs. Mais voici une manière beaucoup plus originale de déclarer votre flamme ou la confirmer. Vous pourrez pousser les portes du musée des beaux arts de Dijon parce qu'à l'occasion de la fête de l'amour, il vous propose ce mercredi soir de découvrir l'Amour avec un grand A à travers l'Art lui aussi avec un grand A. Ce rendez vous se déroule de 19h à 21h. Durant ces deux heures, on va y célébrer l'amour à travers de la musique et des lectures, le tout au milieu des collections.

Un répertoire de chansons d'amour très "classique"

Vous pourrez ainsi découvrir des chansons d'amour dont certaines datent du 16eme siècle. Un répertoire amoureux qui vous entraînera jusqu'à nos jours et qui sera interprété par l'ensemble "La Compagnie Divague" avec Clémentine Decouture au chant, Claire Besson à la guitare et Corentin Decouture à la contrebasse.

La compagnie Divague - Compagnie Divague

Ce récital sera mêlé à une lecture d'un extrait des "Egarements du cœur et de l'esprit" de Crébillon fils. Cette lecture sera interprétée par la troupe de théâtre amateur dijonnaise "Ne l’appelle pas l’autre" qu'on avait notamment pu découvrir en novembre dernier à Talant avec la pièce "Juste la fin du monde" de Jean-Luc Lagarce. Tout ce joli programme amoureux sera également accompagné de commentaires d’œuvres présentées dans le musée des Beaux Arts,

C'est donc au palais des ducs de Dijon, juste à côté de l'hôtel de ville de 19h à 21h. C'est gratuit et sans réservations.