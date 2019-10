A Dijon, des figurants tournent un film avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc

Dijon, France

La scène du jour est un piquet de grève dans une imprimerie où sont tirés les exemplaires de Bourgogne Matin, un journal local. L'équipe s'assure que la vingtaine de figurants réquisitionnés pour la scène sont prêts. Quelques scènes sont prévues à l'intérieur de l'imprimerie, d'autres dans la cour. Certains figurants, comme Pascal sont sur place depuis 7 heures 30. "La qualité première d'un figurant, c'est d'être patient," affirme cet homme à la carrure d'un rugbyman. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été sélectionné par la production. Des scènes de rugby doivent être tournées au stade Bourillot."C'est la première fois que je suis figurant sur un film, c'est magique," affirme cet employé à la ville de Dijon.

Pascal (à gauche) entouré d'autres figurants © Radio France - Stéphane Parry

Pour tourner les scènes de grève, la production a fait appel aux employés de l'imprimerie dijonnaise I.C.O à l'instar du directeur Laurent Poisneuf. Il n'en est pas à son premier coup d'essai en tant que figurant. Pour les besoins du cinéma, il a troqué sa veste de directeur contre une blouse d'ouvrier. "La moitié des salariés participent à la scène, ils travaillent en même temps, c'est génial !", savoure Laurent.

L'extérieur de l'imprimerie transformée en piquet de grève © Radio France - Stéphane Parry

Sylvie auxiliaire de vie à Dijon : c'est une belle expérience

Sylvie une employée du journal "Bourgogne Matin" © Radio France - Stéphane Parry

A l'intérieur de l'imprimerie, d'autres figurants répètent une scène. C'est le cas de Sylvie, auxiliaire de vie à Dijon qui a été embauchée pour trois jours de tournage et qui ne regrette pas cette première expérience : " même si on se lève très tôt et que l'on termine tard, ça me plait. Et puis j'ai pu tourner avec Franck Dubosc il y a deux jours. C'est une belle expérience."

Le tournage du film Le sens de la famille se poursuit jusqu'au 31 octobre avec des scènes de rugby tournées au stade Bourillot de Dijon.