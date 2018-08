Dijon, France

Une péniche en bois à Saint-Jean-de-Losne, une maison à Pernand-Vergelesses, ou encore des peintures murales à la cathédrale Saint-Bénigne à Dijon, autant de lieux propices pour une rénovation. Cet été les jeunes bénévoles de l'association Rempart rénovent le patrimoine Bourguignon : "travailler sur un tel chantier, c'est un vrai plaisir pour des passionnés comme nous," affirme Luigino Vettori, restaurateur de peintures murales. "Il faut juste par moment accepter de souffrir."

Luigino Vettori, restaurateur de peintures murales, encadre le chantier © Radio France - Thomas Nougaillon

Cheveux hirsutes, poivres et sel, Luigino Vettori distille ses conseils à trois jeunes femmes jugées sur un échafaudage. Pinceaux à la main, les jeunes femmes couvertes de poussières restent très concentrées sur leur tache. Parmi elles, Davrine, une jeune niçoise de 24 ans : "en terme de rénovations remparts, il y a beaucoup de chantiers en Bourgogne, et celui de la Motte Giron, m'intéressait beaucoup. J'avais vu des photos et des peintures et j'avais envie de venir sur place et travailler dessus."

Davrine, l'une des jeunes bénévoles qui participent au chantier de rénovation © Radio France - Thomas Nougaillon

C'est le cinquième été consécutif pour le chantier de rénovation du Fort de la Motte Giron © Radio France - Thomas

Le fort de la Motte Giron est l'un des huit bâtiments militaires qui protégeaient Dijon à la fin du 19e siècle. Pour rénover les murs, il faut faire tout doucement pour ne pas abîmer les fresques murales. La technique utilisée est le tratagio. Il s'agit de faire des retouches par petits traits verticaux et très fins. Un travail qui plaît à la jeune femme.

Un exemple de restauration de peintures murales du Fort de la Motte Giron à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

C'est le cinquième été consécutif durant lequel se déroulent les travaux de rénovation du Fort de la Motte Giron. Au total, une vingtaine de chantiers sont organisés en Bourgogne-Franche-Comté.