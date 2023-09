Dijon : des visites nocturnes autour de l'astronomie à la tour Philippe le Bon

Les visites nocturnes de l'observatoire d'astronomie de la tour Philippe le Bon ont lieu mardi et jeudi.

Grimper 316 marches pour une plongée dans l'histoire. C'est ce qui est proposé à Dijon ce mardi et jeudi soir. Une visite nocturne, de 20 heures à 22 heures, pour plonger dans le passé de la tour Philippe le Bon. Avant d'être un haut lieu touristique, elle a abrité un observatoire d'astronomie aux trois derniers étages au XVIIIème siècle.

ⓘ Publicité

Un observatoire d'astronomie unique

Cette visite, "la tour dans les étoiles" est organisée par Dijon ville d'art et d'histoire en partenariat avec la société astronomique de Bourgogne. Son responsable du développement, Eric Chariot, assure la visite : "On va expliquer toute l'histoire, y compris les petites anecdotes croustillantes concernant la vie et la naissance de cet observatoire".

L'étude du ciel depuis le sommet de la tour Philippe le Bon

Déstabilisation du créateur de l'observatoire, recherche d'instruments astronomiques perdus… Les récits et mystères ne manquent pas. La visite se conclura par un moment magique avec l'étude du ciel sur la terrasse de la tour. "Un observation depuis le haut de la tour Philippe le Bon avec des instruments ancien c'est assez rare donc ça va être sympathique".

Les visites ont lieu mardi 26 et jeudi 28 septembre. L'entrée est gratuite mais les listes d'inscription sont déjà complètes.