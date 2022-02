A Dijon, ils jouent une pièce de théâtre dans les lycées

Ce lundi, c'était la première représentation "Gloire sur la Terre", au lycée Charles de Gaulle de Dijon. Dans cette pièce, six jeunes comédiens racontent l'histoire de Marie Stuart, reine d'Ecosse. Leur public, ce sont des élèves, en l'occurrence, une classe de Seconde.

Faire venir le théâtre à ceux qui n'y vont pas

L'objectif de la pièce, c'est de faire découvrir une pièce aux lycéens. Certains d'entre eux n'avaient jamais vu de pièce. L'idée, c'est donc de leur montrer que le théâtre est accessible à tous. Mais ce n'est pas toujours facile, quand on est en face de trente lycéens, de les garder attentifs. Une des techniques, c'est de faire participer le public à la pièce. Ici, la scène est en fait un rectangle dessiné au centre de la salle d'étude du lycée. Le public, est lui tout autour, adossé au mur. Il suffit de tendre le bras et on peut presque toucher les acteurs.

Une trentaine de lycéens faisaient partie du public © Radio France - Pauline Boudier

Parfois, ces derniers sont parfois assis dans le public et prennent à parti les lycéens, ce qui créé des réactions et des moments toujours insolites d'après Roméo Mariani, un des comédiens de la troupe: "On les regardent vraiment dans les yeux, donc certains par gêne, vont rire, d'autre détourner le regard, ça créé pleins de réactions et moi j'aime beaucoup ça".

Créer des "moments" sympas pour garder un bon souvenir

Pour Lise Hamayon, une comédienne, c'est ce moment précis où un lycéen va avoir une réaction, qui fait que la partie est gagnée. Il va se souvenir du théâtre comme d'un bon moment, puis, pourquoi pas, y retourner avec ses amis. En tous cas, c'est comme ça qu'elle même est venue à faire du théâtre.

Léonard, un des élèves ne deviendra pas comédien, en revanche, l'idée de faire venir le théâtre au lycée lui plait: "quand on ne s'y connait pas vraiment en théâtre, ça permet de faire des découvertes sympathiques". Même constat pour Martin, pourtant, il n'était pas fan de théâtre: "si on m'avait proposé une pièce, je n'aurais peut-être pas dit oui, mais d'en voir au lycée, ça m'a permis d'apprécier le théâtre". Il songe même à retourner voir une pièce!

Après une semaine au lycée Charles de Gaulle, la pièce sera ensuite jouée au lycée Montchapet.