A Dijon, l'ours Pompon au cœur d'une prochaine exposition pour parler des saisons et du climat

L'ours Pompon et le climat au cœur de la prochaine exposition du Jardin des Sciences à Dijon.Une collecte de photos a été lancée via les réseaux sociaux, objectif : récupérer des photos de l'ours le plus célèbre de la cité des Ducs sous la neige, au printemps, en été et à l'automne.