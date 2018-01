Dijon, France

Depuis un peu moins de deux ans, la Vapeur ne fonctionne plus. La salle de musiques actuelles de Dijon a fermé ses portes en avril 2016 pour un gros chantier de travaux. Elle rouvrira le 7 février prochain, à l'occasion du festival Génériq qui a lieu dans toute la grande région.

Une plus grande capacité

Dans la nouvelle Vapeur, il y a toujours deux salles, mais elles sont plus grandes (1200 places pour l'une et 250 pour l'autre) et surtout indépendantes, ce qui fait qu'elles peuvent fonctionner en même temps. Il y a également sept studios de répétition, contre cinq auparavant. Deux d'entre eux pourront être loués pour des périodes plus longues, pour des artistes en résidence.

L'ambiance industrielle conservée

Les habitués de la salle devraient y retrouver l'ambiance industrielle : du bois, du bois brûlé sur la façace, du béton, de l'acier ont été utilisés pour la déco des lieux. Il y a toujours un bar dans chaque salle, les plafonds sont bas et les scènes aussi pour une plus grande proximité avec les artistes.

Un lieu ouvert à tous

Le public pourra découvrir le résultat de ce chantier qui a coûté 4,7 millions d'euros à partir du 7 février. La soirée ne coûte que 5,50€ pour que même ceux qui ne sont pas adeptes de la programmation ou qui ne connaissent pas encore La Vapeur puissent se laisser tenter. Et le weekend du 2, 3 et 4 mars, c'est un weekend découverte, avec visite des studios de répétitions, ateliers, concerts. Le public pourra se promener librement dans tout l'espace.

Infos et réservations : https://www\.lavapeur\.com/