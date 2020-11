A Dijon, les bibliothèques lancent le service "Réservez, emportez" ce samedi 7 novembre

Les bibliothèques municipales et la ludothèque de la ville de Dijon sont fermées depuis le 30 octobre, date de début du confinement. En plus d’une offre numérique en ligne qui va s’étoffer dans les jours à venir, la ville de Dijon lance son service de retrait « Réservez, emportez ».

Disponible à partir du 7 novembre, ce service permet aux Dijonnais d’emprunter en ligne ou par téléphone livres et jeux et de venir retirer les documents sur rendez-vous. Pour en profiter, il suffit d’être abonné ou de s’abonner. Le mode d’emploi se décline en 4 étapes :

1 / Réservez les documents

Connectez-vous à votre compte usager et réservez les documents.

Si vous ne pouvez pas vous connecter, vous réservez par téléphone, en appelant directement votre bibliothèque. Vous pouvez réserver jusqu’à 18 documents et 5 jeux qui seront prêtés pour 8 semaines (durée prolongeable).

2 / Prenez rendez-vous

Lorsque tous les documents sont prêts et enregistrés sur votre compte, vous recevez un courriel, avec un lien pour prendre rendez-vous pour le retrait. Les personnes ne possédant pas de courriel seront averties par téléphone. Vos réservations seront disponibles pendant 7 jours, dans les bibliothèques de localisation des documents.

3 / Venez retirer les documents réservés

Merci de respecter le rendez-vous prévu et d’apporter des sacs pour votre « commande ». Vous pourrez rendre les documents dans les cartons de retour. Limitez vos déplacements et venez seul. Sur l’attestation de déplacement dérogatoire, le motif du déplacement est « Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile ».

4 / Lisez, écoutez, visionnez… profitez des documents !