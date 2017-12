A Dijon, les fans de Johnny Hallyday se ruent chez les disquaires

Après la disparition de Johnny Hallyday, les disquaires ont enregistré une hausse des ventes dès ce mercredi matin. Dans un élan nostalgique, les fans se précipitent pour s'acheter ou offrir à des proches des chansons de Johnny.

Au magasin Cultura à la Toison d’Or, Benjamin Baup, conseiller de vente au rayon multimédia, inspecte l'espace réservé aux CD de Johnny. Ça part vite, il a l'habitude, à chaque décès d'un artiste, dit-il, c'est la même chose, mais là, c'est tout de même parti très fort, avec beaucoup d'émotion chez les clients : « une dame a versé quelques larmes parce que ça lui rappelait des souvenirs. La disparition de Johnny impacte un peu tout le monde ».

La nostalgie gagne le public

Il est vrai que le chanteur populaire a traversé les époques et séduit plusieurs générations. Martine n’est pas une fan pure et dure. Pas au point d’avoir été à un concert de Johnny. Mais elle l’avoue : « j’ai été plus touchée que je le pensais par sa mort. Il a bercé mes 20 ans, même mes 15, mes 10 ans. C’est un monument national ! » Elle repart avec une compilation qu’elle écoutera chez elle avec nostalgie. Le vendeur confirme que ce qui est le plus demandé, ce sont « les compilations et les best of , parce que les gens cherchent en priorité une sélection des chansons les plus connues pour se rappeler vraiment ce qui leur plaisait chez Johnny ».

Claude lui, a déjà assisté à un concert de Johnny Hallyday: « je l’avais vu dernièrement au Zénith, je ne l’avais pas trop reconnu au début tellement il était marqué. Mais il avait toujours cette voix extraordinaire » Et c’est un duo de l’artiste avec une autre voix extraordinaire qu’il est venu chercher, un disque d’un concert au Stade de France avec Lara Fabian.

Les ventes de livre aussi

Le conseiller de vente sait que les fournisseurs vont être en mesure de livrer une grande quantité de titres de cet artiste. Un triptyque installé au milieu de l’allée présente en hommage à Johnny Hallyday une sélection de CD, mais aussi des livres. Lambert, vendeur au rayon librairie, a mis bien en évidence un ouvrage particulier, « Johnny le guerrier », le tout dernier livre sur le chanteur sorti en novembre. Mais il sera possible de remettre en rayon des ouvrages plus anciens, sans compter tous ceux qui vont paraître, car le vendeur n’en doute pas, « ça va être un gros carton pour l’année 2018. »