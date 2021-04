A Dijon, les intermittents du spectacle tiennent bon au Grand Théâtre

Le Grand Théâtre de Dijon est occupé depuis le 15 mars par des intermittents et des professionnels du spectacle. Ce mardi 6 avril, ils vont guetter la remise du rapport "GAURON" sur la situation de la culture et la prolongation ou non de l'année blanche réclamée par les manifestants.

Cela fait trois semaines (depuis le 15 mars) que le Grand Théâtre de Dijon est occupé par des intermittents et des professionnels en CDI de la Culture. Le nouveau confinement qui débute ce mardi pour quatre semaines, est malheureusement sans doute loin de permettre de décoincer une situation qui dure depuis un an dans le monde de la Culture. Il y a peu de chance qu'on arrive à un terme de cette occupation dans les prochains jours. Entre 10 et 20 professionnels de la culture s'y relaient 7 jours sur 7 et 24h/24.

Les manifestants occupent les lieux 24H/24 et ont aménagé un coin couchette. © Radio France - Christophe Tourné

Le rapport Gauron remis ce mardi

Les manifestants vont guetter ce mardi 6 avril la remise du rapport Gauron, déjà reportée, notamment suite à l'absence de la Ministre Roselyne Bachelot, touchée par la Covid-19 et qui a dû être hospitalisée. Ce rapport porte sur la situation des intermittents et sur l'allongement de "l'année blanche".

Face à l’arrêt des activités culturelles du fait de la crise sanitaire, le Président de la République avait annoncé le 6 mai 2020 la mise en œuvre d’une "année blanche" pour les intermittents. Cela s’est traduit par un dispositif qui prolonge la durée d’indemnisation de l’ensemble des intermittents jusqu’au 31 août 2021 avec report de la date d’anniversaire ou de la fin de droit à cette date.

Elsa est régisseuse "son" à l'Opéra de Dijon et occupe le Grand Théâtre avec des collègues depuis trois semaines © Radio France - Christophe Tourné

Le problème, c'est qu'en ce moment, les heures nécessaires pour toucher le chômage, il n'y en a pas. Elsa, régisseuse "son" à l'Opéra de Dijon et "occupante" du Grand Théâtre, explique ainsi que _'_'quand on nous parle de résidences, de lieux toujours ouverts, je n'en vois absolument pas la trace!" .

Elsa précise aussi qu'elle a l'habitude d'effectuer 1.200 heures par an, et qu'elle n'en comptabilise à l'heure actuelle que 180 !

De la nourriture est offerte par des commerçants, des habitants proposent aussi de cuisiner pour les occupants du Grand Théâtre de Dijon © Radio France - Christophe Tourné

La réouverture des lieux de culture à la mi-mai ?

Les dernières annonces du président de la République, lors de son allocution télévisée la semaine dernière, laissaient penser une réouverture partielle des lieux culturels à la mi-mai. Elsa, et les autres occupants du Grand Théâtre de Dijon n'y croient pas du tout, d'autant plus que cette situation dure depuis plus d'un an maintenant. Le moral a donc des hauts et des bas, mais ce combat mené en commun avec les autres artistes et professionnels de la Culture, est tout de même positif. Les troupes restent mobilisées depuis trois semaines et le turn over pour occuper le site s'effectue assez naturellement et sans grosse difficultés, même si, explique Elsa, "On a l'impression de ne pas être entendu, et dans les médias on ne parle absolument pas de nous".

Cela fait un an qu'on nous ballade - Elsa, régisseuse "Son" à l'opéra de Dijon

Quand aux promesses, Elsa rappelle que le 15 décembre dernier, on parlait d'une réouverture des salles de spectacles et la possibilité de retravailler à nouveau. "Cela fait un an qu'on nous promet des choses, que les protocoles sanitaires sont prêts, alors qu'on voit bien d'après les études, que le taux d'incidence du virus dans les salles de spectacle, est moins important que dans les écoles ou les commerces. On ne comprend toujours pas pourquoi ce n'est pas mis sur le tapis!"

Des banderoles sont aussi apposées sur le côté du Grand Théâtre face au musée de Dijon © Radio France - Christophe Tourné