A Dijon, les travaux de la piscine du Carrousel sont terminés

Les nouveaux aménagements extérieurs finalisent la transformation du site de la Piscine du Carrousel à Dijon à nouveau accessible aux baigneurs depuis le 2 juin.

Quelles sont les nouveautés?

L’ancienne piscine a fait place à un solarium et une plage végétale de 5 000 m² (ouverture totale de l’équipement en août).

Les baigneurs peuvent aussi profiter d’un pentagliss, un toboggan droit à 4 pistes d’une hauteur de 4,50 m et long de 30 m, ouvert aux enfants à partir de 8 ans, et d’un terrain de beach volley.

Sur le parvis d’accueil de la piscine, prend naissance une forêt urbaine. Elle est implantée sur l’ancienne base arrière du chantier, cette création paysagère de 5 500 m² compte plusieurs types de végétaux dans le respect du plan biodiversité de la ville de Dijon :

- plus de 100 arbres (érables, bouleaux, micocouliers, arbres de Judée, féviers d’Amérique, chênes, noyers, tilleuls, sophoras, alisiers, sorbiers), - 270 arbustes et 1 600 plantes vivaces.

Traversée par des allées et dotée d’agrès sportifs, elle offre une liaison douce entre le cours du Parc et la rue Chevreul.

La fin de deux ans de travaux

Après deux ans de travaux, la nouvelle piscine (re)ouvrait ses portes en septembre 2019 à l’occasion d’un week-end inaugural qui a rassemblé plus de 6 000 personnes. Entièrement reconstruite, la structure permet aux habitants de la métropole de bénéficier 7 jours sur 7 d’un centre aquatique public où natation, forme et bien-être ont toute leur place.

La piscine du Carrousel est équipée de trois bassins dont un bassin nordique extérieur de 50 mètres ouvert toute l’année et dispose d’espaces forme et fitness avec sauna et hammam ainsi que d’un lieu de restauration avec terrasse. Elle offre une pleine accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le Carrousel fait aussi référence en matière de conception écologique : complexe bioclimatique (orientation optimisée, isolation performante, toitures végétalisées), récupération des eaux de pluie, traitement de l’eau des bassins intérieurs à l’ozone…

À noter que plus de 100 000 passages ont été enregistrés à la piscine du Carrousel depuis sa (ré)ouverture en septembre 2019.