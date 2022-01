A Dijon, une nouvelle fresque fait son arrivée au M.U.R, rue d'Assas

Du haut de sa nacelle, Iota peaufine les derniers détails de la peinture murale qu'elle réalise depuis lundi dernier. cePour la quatorzième édition du M.U.R dijonnais, c'est une jeune femme suspendue dans les nuages qui sera représentée à l'angle de la rue d'Assas et de la rue Jean-Jacques Rousseau. L'inauguration aura lieu ce samedi 29 janvier, et on pourra admirer la fresque pendant trois mois.

Iota, de son vrai prénom Elisa, est originaire de Bruxelles © Radio France - Pauline Boudier

Une peintre dans le froid dijonnais

Lorsqu'elle est en haut de la fresque, Iota est à dix mètres de haut. © Radio France - Pauline Boudier

C'est à la suite du désistement de l'artiste Néan, que l'artiste belge a finalement été choisie. La peinture murale qu'elle a créé représente une femme qui semble flotter dans les nuages, ou le brouillard. Iota aussi, flotte dans le brouillard dijonnais lorsqu'elle peint: elle est perchée à presque dix mètres sur une nacelle, et les journées sont parfois longues: "en fin de journée, c'est un peu difficile, c'est pour ça que j'essaye de faire des pauses régulièrement dans le bar qui est juste en face." Il faut dire que peindre en hiver, ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable: "c'est plus les mains qui subissent, surtout avec les bombes que j'utilise: le gaz contenu dedans est très froid, donc au bout d'un moment, je ne sens plus mes doigts."

La fresque représente une jeune femme dans les nuages © Radio France - Pauline Boudier

L'artiste avant tout

L'inauguration aura lieu ce samedi 29 janvier au bar Saint Nicolas, juste en face de la fresque © Radio France - Pauline Boudier

C'est la première fois qu'une femme participe à ce projet à Dijon. Mais pour Iota, la place de la femme dans le monde de la peinture urbaine est un non-sujet: _"je trouve ça bien que depuis ces dernières années, le travail d'artistes femmes soit mis en avant, mais je pense qu'avant tout il faut valoriser le travail de l'artiste."Pour elle qui a commencé le graffiti avec des hommes, elle ne ressent aucune discrimination ni aucune mise en valeur particulière par rapport à son genre. Ce qui l'amuse en revanche, c'est qu'on lui demande souvent si elle est engagée pour la cause féministe au sein de la peinture urbaine: "on a souvent l'impression que je suis engagée à ce niveau là parce que mes sujets de prédilections sont des femmes, mais c'est plus pour l'esthétisme du corps féminin que par engagement personnel."_