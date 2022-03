A Domme en Dordogne, la librairie Histoires de lire cultive la passion du livre

A Domme, bastide médiévale de moins d'un millier d'habitants, située près de Sarlat en Dordogne, une petite librairie s'est fait une place au milieu des commerces destinés aux touristes, nombreux en saison dans ce haut-lieu du tourisme en Périgord noir. En quelques années, Histoires de Lire est devenue le rendez-vous des passionnés de lecture, locaux ou de passage. Il faut dire que son gérant, Loïc Gérard , à la fois libraire et bouquiniste a fait de sa passion pour le livre son métier, et sait communiquer son enthousiasme à ceux qui franchissent le pas de sa boutique.

La librairie Histoires de lire à Domme en Dordogne propose aux passionnés quelque 170.000 ouvrages © Radio France - Emmanuel Claverie

170.000 livres dans 140 m2

C'est en 2009 que Loïc Gérard a fait ce qu'il appelle "un choix de vie". Cadre dans l'industrie à l'étranger, l'homme a tout plaqué pour se consacrer au livre. "J'ai divisé mes revenus par sept" reconnaît-il, pour devenir jardinier à sa façon. "Je suis un passeur et un semeur. explique-t-il pour définir son métier. Je plante des petites graines et j'essaie de faire en sorte que ça germe chez les gens. Après, mon rôle est d'aider à les entretenir".

Une passion envahissante. Dans sa boutique installée dans une petite maison médiévale de la place des Halles, 170.000 bouquins s'entassent dans 140 m2, sur les étagères, mais aussi à même le sol ou contre les murs. "J'ai quatre points forts, détaille-t-il : la bande dessinée, les comics et mangas représentent près de 70.000 ouvrages, la jeunesse, plus de 10.000 ouvrages, l'histoire, l'ésotérisme et la spiritualité et évidemment, tout ce qui fait une belle librairie, à savoir des romans, des livres sur des thématiques diverses chasse, pêche, psychologie, livres de cuisine et ainsi de suite"

Une certaine idée du métier

Mais ne cherchez pas chez lui le dernier roman à la mode, ici ce ne sont pas les maisons d'édition qui dictent leurs choix. "Je ne suis pas là uniquement pour vendre explique-t-il ; ou alors il faut aller chez certaines grandes surfaces qui sont là pour faire du résultat. Ma mission, c'est d'aider les gens à trouver le temps de lire. C'est d'arroser, de donner une appétence, stimuler. Après chacun est libre de faire son choix. Quelqu'un peut m'acheter un livre et en sortant, le ramener chez lui, le mettre sur une étagère et ne plus y toucher. Simplement, on a tous besoin d'un moment ou un autre dans la vie de quelqu'un d'autre qui va vous aider. Un médecin va vous aider à vous remettre en forme, un libraire peut vous aider à vous requinquer sur plein de points, de la même façon qu'un coach sportif. Après, il y a le libre arbitre de la personne".

Et face aux écrans qui détournent de nombreux lecteurs du support papier, Loïc Gérard croit encore au livre en tant qu'objet. "Vous prêterez un livre, vous donnerez un livre, mais vous ne prêterez jamais votre tablette et c'est bien ce que souhaitent les concepteurs.! Votre écran, avec l'obsolescence contrôlée dans cinq ans, sera mort et tous les livres qui seront dedans seront bloqués. Et quand on me dit qu'on peut mettre 50 livres dans une tablette,, je pose la question à la personne: quelle est la dernière fois qu'elle a lu 50 livres en trois jours?

Après, reconnait-il, l'intérêt, c'est avant tout de le lire. Lire qui pour lui, "apporte un recul, vous faites une coupure avec votre quotidien, avec vos soucis, vos réflexions. C'est quand même important, cela permet également de mettre sa tête en vacances. Ca peut être une ouverture, faire entrer des idées ou des choses qu'on n'aurait pas envisagées soi-même. Et puis, c'est alimenter, comme vous arrosez votre jardin, vous arrosez votre culture, votre âme, vos pensées. Donc, je pense que c'est nécessaire, autrement on devient des moutons", conclut-il