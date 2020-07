A Douarnenez, le sauvetage côtier a la côte auprès des jeunes !

Tout l'été, l'association des nageurs sauveteurs de la baie (ANSB) propose des stages d'initiation au sauvetage "australien". Une technique de sauvetage côtier avec des rescue board qui a séduit des groupes de jeunes locaux et d'ailleurs.

Les jeunes toulousains et parisiens ont pu découvrir le sauvetage côtier australien pendant plusieurs matinées

Des enfants toulousains et parisiens qui se forment au sauvetage côtier australien en Bretagne. Une drôle de tambouille estivale sur la plage des Sables Blancs, à Douarnenez.

Équilibre et esprit d'équipe

Ces stages d'initiation sont proposés par l'association des nageurs sauveteurs de la baie (ANSB) tout l'été et ils font le plein. Parmi les jeunes qui se forment : un groupe en colonie de vacances venant de l'Essonne et de la région toulousaine.

Ils ont pu apprendre les gestes de base du secourisme et la technique du sauvetage côtier australienne. Une technique qui utilise une rescue board, une planche plus petite qu'un paddle qui permet d'intervenir rapidement en cas de noyade. Pour la maîtriser complètement, il faut parfois plusieurs jours. "C'est facile mais intense" lance un des jeunes. Une adolescente avoue ne pas avoir réussi à faire autre chose que "des ronds dans l'eau". Un autre jeune se félicite d'apprendre une technique qui pourrait lui "servir en cas de noyade". En tout cas, la bonne humeur et de mise.

Philippe Varnier, maître-nageur à la ville de Douarnenez et responsable technique du stage explique : "Le plus dur est d'apprendre la technique pour ramener quelqu'un sur la planche et de réussir à le ramener sur la plage".

"C'est aussi un travail d'équipe car ils doivent s'écouter et définir qui fait quoi lors de l'opération de sauvetage" complète Zoé, l'animatrice de ce groupe de jeunes de 12 à 14 ans.

Tarif : 65€ pour quatre matinées de formation. Le matériel est fourni. Inscription au 06 37 32 15 93 ou sur ansb@orange.fr