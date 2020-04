VIDEO - À Douarnenez, un festival pour réaliser des films en confinement

À défaut de fêter ses dix ans comme prévu pendant le week-end de Pâques, en raison du Covid-19, le festival Kino à Douarnenez (Finistère) a rebondi en lançant une version confinée pour son anniversaire. Le principe du Kino, c'est de faire des films sans budget et sans compétition. Les organisateurs donnent 48 heures aux participants d'habitude, mais cette fois ils ont une semaine.

Un thème, un film, une semaine...

Chaque semaine, les organisateurs choisissent un thème et les internautes peuvent se lâcher à la maison, en réalisant des courts-métrages de trois minutes maximum, qu'ils soient confinés en famille, en coloc ou en couple.

"La plupart des participants sont de Douarnenez, précise Catherine Leflamand, la directrice de l’association Toile d'essai, qui gère le cinéma Le Club à Douarnenez. Et c'est drôle parce qu'avec le confinement ça leur permet de retrouver des personnes qu'ils connaissent mais qu'ils ne voient plus, des voisins ou des amis, comme on est chacun chez soi."

Toutes les créations sont mises en ligne le vendredi, à 20 heures 05, "pour que les gens les découvrent en même temps, que ce soit un moment commun", explique Catherine Leflamand. Les organisateurs ont reçu une trentaine de vidéos la première semaine, et plus de cinquante lors de la deuxième.

... et beaucoup d'imagination !

Et l'imagination des participants n'a pas de limite en cette période de confinement. "Il y a plus de temps pour s'amuser, réfléchir, rêver... Et on a une tendance à consommer notre écran, là on en devient acteur, c'est différent", estime Catherine Leflamand.

Preuve en est, les dernières vidéos mises en ligne. "Revisiter un clip célèbre", c'était le thème de la semaine dernière, et on en redemande ! Elles sont toutes visibles sur la chaine Youtube du Kinoconfiné, en attendant la prochaine fournée de vendredi.