À Douvres-la-Délivrande, le cinéma ferme pour renaître dans des locaux plus grands et plus modernes

"On change de lieu, mais l'esprit reste le même. On veut continuer les échanges avec les spectateurs à la fin des séances." Marie-Madeleine Cocheteau connaît bien le cinéma de Douvres-la-Délivrande. Elle est entrée dans l'association dans les années 1980 jusqu'à devenir sa présidente. Une présidente heureuse, mais au cœur serré quand elle évoque son ancienne salle.

"C'est un lieu historique pour l'association. Les gens étaient habitués à notre salle avec son balcon", confie-t-elle coupée dans son élan par Claire, bénévole depuis 39 ans : "Je me souviens de séances ici, avec des enfants, des ateliers..." Les souvenirs sont remplis de nostalgie, la salle, elle, remplie de soucis. "Il y a le problème d'accès aux sanitaires pour les personnes à mobilité réduite. Et puis le chauffage fait des siennes," détaille la responsable de l'association. C'est pour toutes ces raisons que le cinéma déménage et rouvre ses portes le 5 juillet 2023 à côté du centre aquatique Aquanacre.

Des nouvelles salles plus grandes et modernes

"Ici, on a une technologie de son comparable aux grandes salles de cinéma, indique Claude Payet, vice-président de l'association et responsable technique. "Ici", c'est le nouveau cinéma de Douvres-la-Délivrande, construit à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de l'ancien. L'association reste la même mais le nom change. "Le Cinéma le Foyer" devient "Cinénacre".

La grande salle, surnommée "Jacques Tati" est équipée d'un écran de 14 mètres. C'est le double de l'écran utilisé dans l'ancienne salle. © Radio France - Léni Flouvat

Deux salles remplacent le seul écran de l'ancien site. "On a ici une projection 4K, un son en Dolby Atmos, des sièges écartés d'1m10 alors que la norme est à 90 centimètres", poursuit Claude Payet. Sur les sièges, du plastique recouvre encore le tissu bleu. 271 places sur deux salles remplacent les 248 fauteuils rouges du cinéma historique.

"C'est quand même mieux pour accueillir les spectateurs, sourit Claire. Et puis le hall d'accueil est plus grand. Ça va être très bien pour travailler entre bénévoles et pour discuter avec les gens."

Des cinémas indépendants qui résistent à la concurrence

Après des années troublées par la crise sanitaire et le développement des plateformes de streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc...), les salles indépendantes se réveillent en bonne forme. "On peut dire que le réseau de cinémas ne va pas trop mal, par rapport aux grands complexes, assure Marie-Madeleine Cocheteau, également présidente de l'association Macao 7ème Art, une alliance de 53 salles indépendantes normandes.

L'ancienne salle du cinéma associatif de Douvres-la-Délivrande n'avait pas de gradins, mais un balcon pouvant accueillir plusieurs dizaines de personnes. © Radio France - Léni Flouvat

Les structures indépendantes ont pu compter sur leur travail en réseau. "Le cinéma de Douvres, comme celui de Falaise ou d'Ouistreham travaillent avec le Lux à Caen. D'autres cinémas indépendants fonctionnent avec l'association Génériques qui met en lien les salles et les diffuseurs", détaille la responsable.

La transformation des salles n'est pas anodine pour ces cinémas. "Aujourd'hui, c'est difficile de travailler avec un diffuseur quand on a qu'un seul écran. En avoir deux, permet de faire tourner les films sur les programmes. Cela permet de garder les liens avec ces sociétés, explique Marie-Madeleine Cocheteau. À l'avenir, cela va être indispensable."