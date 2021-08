A Duclair, la guinguette fait désormais partie "du patrimoine de la ville" pour ses habitants

A Duclair (Seine-Maritime), l'été rime avec le retour des guinguettes le dimanche. De nombreux habitants répondent présent à cet événement tous les ans où il est juste question de déjeuner, danser et s'amuser. La plupart considère que ces guinguettes sont désormais "inscrites au patrimoine de la ville" de Duclair.

"On en a besoin"

"Je suis une habituée", commence d'emblée Rollande, 80 ans. "Cet événement nous aère, c'est bon pour l'esprit, le corps, tout ce qui est fait pour nous évader. On en a besoin", poursuit-elle. Cette habitante de Duclair retrouve la guinguette un an après l'avoir quittée. "Il y a des mais que l'on n'avait plus vu depuis un an et demi et qu'on a retrouvés là physiquement, ça nous a fait super plaisir", sourit l’octogénaire.

Ce dimanche après-midi, les habitants de Duclair peuvent compter sur la chanteuse Sally et le musicien Regis Suez. "On est heureux de retrouver des sourires, certains visages. La musique c'est un équilibre de vie et là on est tous dans cette même optique de vouloir s'amuser, sans trop se poser de questions et se faire juste plaisir, juste ça", explique Sally.

Déjeuner, danser, Micheline sait pourquoi elle est venue. "Je compte danser toute l'après-midi. Il y a de tout, des danses de salon, Madison, disco, twist, et même pour les moins jeunes", sourit-elle. "Le but des guinguettes à Duclair c'est ça, se retrouver, passer de bons moments de convivialité. On avait la traditionnelle guinguette du 14 juillet mais depuis plusieurs années on en a développé d'autres", explique de son côté Didier Duval, adjoint à la mairie en charge des animations.

"On a une dernière date le 26 septembre prochain", annonce Didier Duval. "Je serai là si c'est possible", lui répond Rollande en souriant.