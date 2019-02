A Dun-le-Palestel, un atelier pour fabriquer du sirop de patience

Dun-le-Palestel, France

"Une planche à découper, un hachoir, un pot à stériliser ... et c'est tout !" Madeleine est venue bien équipée pour fabriquer son propre sirop de patience. A ses côtés, dix autres participants qui entreprennent de nettoyer, d'essuyer et de découper minutieusement les racines. Le collectif Jar'Dun est à l'initiative du projet : c'est l'une de ses membres, Michèle Galès, qui supervise l'atelier.

Une plante pour passer l'hiver

Elle a choisi la patience, ou rumex, souvent méconnue chez nous, pour ses bienfaits médicinaux : "C'est une plante qui contient énormément de fer,. On passe souvent l'hiver anémiés, et cette plante est là pour nous donner un coup de fouet." Et chaque participant pose ses questions à Michèle Galès, qui tient à rappeler cependant : "Je montre simplement comment on peut utiliser les plantes. _Je ne suis pas médecin, et je ne veux pas donner de conseils inconsidérés_."

Roger, lui, a dû réviser son jugement sur la patience : "je ne connaissais que ses aspects négatifs. Il faut l'arracher en permanence dans le jardin, et à chaque fois une radicelle repousse, alors on en a pour des années."

Les participants à l'atelier, en plein nettoyage des racines de patience © Radio France - Céline Autin

Un moment de transmission

Tous les inscrits de l'atelier partagent la même curiosité pour les remèdes naturels : "Le but c'est aussi de devenir autonome", souligne Madeleine, qui fabrique ces produits pour la première fois. "On le fait parce qu'on croit dans les plantes, et pour préserver l'environnement."

Surtout, les participants profitent de l'expérience de Michèle Galès : "J'ai appris la phytothérapie en Bretagne, auprès d'une jeune fille qui a été initiée par une chamane Navajo.", explique-t-elle. Des Indiens Navajos qui connaissent tout des plantes : une histoire de transmission qui compte pour Madeleine : "C'est une approche qu'on ne peut pas improviser, on doit commencer avec des gens qui connaissent bien la plante."

Michèle Galès a supervisé l'atelier © Radio France - Céline Autin

Le premier atelier a rencontré un beau succès, et Michèle Galès envisage de recommencer l'expérience avec le collectif Jar'Dun : "J'ai l'intention de refaire ces ateliers en fonction des saisons et des plantes. On peut tout utiliser : les feuilles de framboisier, ou bien les ronces, c'est génial !"