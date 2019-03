Renan Luce dévoile son nouvel album à Saint-Jean-du-Doigt

Saint-Jean-du-Doigt, France

Une maison en pierre en plein milieu de la campagne trégoroise : c'est chezlui, a Saint-Jean-du-Doigt que Renan Luce nous accueille. Dans un des bâtiments, le chanteur a aménagé un studio professionnel. Pourtant c'est à Paris que son dernier album a été enregistré.

Un orchestre entier pour 11 chansons très personnelles

"C'était impossible à faire ici, pour des questions de place" glisse l'artiste. Et pour cause : dans son nouveau disque, dont la sortie est prévue le 24 mars, le chanteur morlaisien est accompagné par un orchestre d'une trentaine de musiciens. "J'avais des thèmes très personnels dans cet album, j'avais très envie de les accompagner, de les mettre en musique par un orchestre complet. D'avoir à la fois des cordes et des vents qui viennent imager tout ça, apporter la fougue de l'orchestre à la folie des cordes et des vents. Ce sont des sentiments assez profonds que j'ai voulu exprimer dans cet album".

C'est un album qui parle beaucoup de séparation, des émotions qui m'ont traversé ces dernières années, qui sont des émotions fortes, enfouies, des choses que j'avais besoin de sortir" - Renan Luce

La Bretagne jamais très loin

Cette orchestration symphonique est aussi un hommage à la musique des années 60, aux Brel, Bécaud, et Aznavour chers à Renan Luce. Exit les histoires de voisines et de mafieux, ce nouvel album est plus grave, plus profond. Mais on y retrouve aussi des souvenirs plus légers, d'enfance à la campagne, l'odeur des champs, l'école. Petits et grands événements se côtoient, et la chute du mur de Berlin rencontre le coup de boule de Zizou. "On parle aussi beaucoup de la mer, du vent, la région est attachée à mon enfance" détaille Renan Luce, avec une mention par exemple des voiliers d'Armel Le Cléac'h et de Thomas Coville. Même si elle n'est pas nommée, la Bretagne est bien présente. "Elle m'inspire, c'est une région propice qui pousse aussi au romantisme, avec son climat un peu rude, la proximité de la mer, la culture du labeur et la culture du partage, presque de raconter les choses, cette culture du conteur".

Quelques jours de repos

Enregistré en novembre et décembre, l'album est désormais terminé. "Ou presque, sourit Renan Luce, j'ai toujours envie de faire des dernières corrections, c'est difficile de laisser partir un projet qui me tient autant à cœur. Mais là, j'ai fait les derniers réglages, je n'y touche plus !". Le compositeur profite donc de vraies (petites) vacances en Bretagne avant d'entamer la promotion de l'album pour la sortie du premier single, vendredi 15 mars. Mais le travail et l'inspiration ne sont jamais loin : "De passer quelques jours ici, cette semaine, j'ai déjà envie de revenir pour enregistrer un prochain album". Mais avant ça, il y aura les concerts, dont le premier, pas des moindres, est prévu le 12 juillet aux Francofolies de La Rochelle, avant une tournée "qui passera forcément et largement par la Bretagne".