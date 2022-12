A Epernay, Jacky maintient en vie la mémoire de Johnny Hallyday

Jacky Blavier le reconnaît : dans sa vie, il y a deux piliers, sa famille d'une part, et Johnny Hallyday de l'autre. Cet ancien gérant de salons de coiffures, installé à Epernay, a consacré une grande partie de sa vie à "l'idole des jeunes", Johnny Hallyday, mort le 5 décembre 2017 .

"Mon histoire avec Johnny commence quand j'avais 11 ans", raconte cet homme qui en a désormais 72, veste à la gloire de son idole sur les épaules, gros bracelets en cuir aux poignets. "J'écoute un jour Salut les Copains sur Europe 1, j'entends sa chanson Souvenirs souvenirs, ça a été le déclic." Un an plus tard, il l'entend jouer à Epernay, depuis la maison de ses grands-parents. Puis, à 14 ans, il se rend à son premier concert de Johnny Hallyday, au Gaumont de Reims. "On avait cassé tous les fauteuils", rigole-t-il, car les jeunes se tenaient debout à plusieurs sur le même siège pour observer leur idole.

Une association née après le décès de son icône

Les concerts de Johnny , Jacky en a fait trop pour tous les compter. Il se souvient de certains moments forts, comme cette fois où le "Taulier" a fendu la foule au Parc des Princes. Pour le Marnais, son idole était indémodable : "Il a commencé avec le twist, ensuite il a eu sa période hippy, puis sa période 'blousons noirs', puis sa période 'chansons plus calmes' avec Michel Berger, ce qui lui a permis de rester toujours au goût du jour."

Alors pour exprimer sa passion, il a fondé un club : "100% de Johnny Hallyday, de rock'n'roll et de blues". "L'idée est née le soir de ses obsèques. En revenant, j'étais complètement dépité, ma femme m'a dit 'allons au restaurant', dans un établissement tenu par un ami lui aussi fan de Johnny. Lui m'a dit "Pourquoi tu ne fais pas une association ?" Je lui ai répondu que Johnny venait d'être enterré, je n'avais pas le cœur à ça." Mais l'idée fait son chemin. Quelques mois plus tard, après deux concerts-hommages réussis à Cumières, il lance l'association, qui regroupe aujourd'hui plusieurs centaines de membres.

Des bouteilles de champagne à l'effigie de Johnny Hallyday. © Radio France - Diane Berger

Des décorations à la gloire de Johnny Hallyday couvrent une partie des murs du salon de Jacky. Et au fond de son appartement, une pièce lui est entièrement dédiée. Le passionné y stocke les accessoires que vend son association, tels que des mugs, des verres ou des livres sur le rockeur. Plus étonnant, on y trouve des bouteilles de champagne, dont le verre est décoré de photographies de Johnny. "Le viticulteur a vendu mille exemplaires de cette cuvée en deux mois !", explique le fan. Sur un autre mur de la pièce, un mot qu'a écrit spécialement pour Jacky Laëtitia Hallyday, la dernière épouse de Johnny, à qui il voue un profond respect. Et sur une table, une cravate couleur ivoire, cadeau d'une autre membre de l'association : "C'est la cravate de Johnny, elle a été lancée dans la foule en 61 à l'Olympia", raconte Jacky, des étoiles dans les yeux. Une cravate qu'il n'oserait jamais mettre, mais qu'il regarde avec dévotion.

Cinq ans après son décès , Jacky le reconnaît : Johnny Hallyday lui manque toujours. "J'y pense le matin, le midi, le soir, il ne se passe pas une journée sans que j'ai une pensée pour Johnny, sans que j'écoute sa musique dans la voiture. C'était ma vie. Et depuis qu'il est décédé, il y a une partie de moi qui est morte un petit peu."