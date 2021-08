A Epernay, le retour des touristes dans les caves à champagne

Il est 11h devant l'imposant bâtiment de la maison de champagne Mercier, à Epernay (Marne). Le portail est encore fermé mais Gérard et sa femme patientent déjà, sous un soleil de plomb. Ce couple n'a qu'une seule idée en tête "déguster et acheter des bouteilles de champagne".

Ils sont venus de Belgique pour cette dégustation, tout comme Laurent et sa famille. Pour eux aussi le programme du jour, c'est la visite des caves. "Il fait très chaud et les caves sont fraîches donc c'est très bien. On va se rafraîchir avec quelques bulles et avancer doucement vers l'apéro."

Plus loin, Cécile, Marie et leurs amies sont attablées, flûte à la main. Elles n'ont pas attendues la visite des caves pour l'apéritif. Elles sont venues de Liège pour passer le week-end. "_On vient tous les ans, dès que nos stocks de champagne sont vide_s", plaisante Cécile.

Et pour refaire les stocks, elles sont passées chez les petits vignerons mais il a fallu s'y prendre à l'avance. "Avec le covid, on nous avait averti qu'il valait mieux réserver, une a dû passer une douzaine de coups de téléphone, avant d'avoir une réponse positive", racontent-elles.

Une reprise encore timide

Le retour des touristes est bien accueilli du côté des maisons de champagne. "On remarque déjà une petite augmentation de la fréquentation ce week-end, par rapport à la semaine dernière. Il faut dire que le temps est également davantage au rendez-vous", commente Maï Ambreville, assistante commerciale chez Collard-Picard.

Ce sont surtout les Belges et les Hollandais qui remplissent sa terrasse. Cette année, cette commerciale remarque quand même que les habitudes de consommation changent : "Les touristes viennent plus pour des dégustations, ils ne repartent pas avec des cartons de champagne comme cela pouvaient se voir les années précédentes", détaille-t-elle.

D'autant que les clientèles les plus dépensières sont absentes. "On commence à revoir des Américains mais cette année, il n'y a aucun Australien et la clientèle asiatique manque également à l'appel", constate Maxime Fèvre, salariée de l'Office du Tourisme. En 2019, la ville accueillait près de 7000 personnes à l'été, contre 2000 en juin de cette année.