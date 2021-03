À Ernée, Cecile et Grégory Danner sont prêts à ouvrir leur salle de jeu

Cécile et Grégory Danner sont originaires de l'Alsace, et après avoir voyagé dans plusieurs pays en caravane, ils ont pris la décision de se lancer dans une aventure folle : créer une salle de jeu pour recréer du lien social entre les mayennais à Ernée. Son nom : Au Pass'Temps. Mais pas simple en cette période de crise sanitaire. Sur place, on retrouve des bornes d'arcade comme dans les années 80-90, un billard et des tables pour jouer à des jeux de société ou de carte.

L'espace année 50 pour jouer aux jeux de société © Radio France - Valentin PLAT

"Nous avions l'espoir d'ouvrir le 23 janvier, comme les restaurateurs et les théâtres. Malheureusement, la donne a changé", explique Cécile Danner, la co-propriétaire des lieux. "Pour le moment, nous sommes dans l'attente, et c'est frustrant". En effet, la salle de jeu est considérée comme un établissement recevant du public, même en cas de privatisation des lieux, et donc soumis à la fermeture administrative.

Plus d'une cinquantaine de jeux disponibles © Radio France - Valentin PLAT

Un lieu de partage pour petit et grand

Dans le monde de l'après Covid-19, les mayennais pourront jouer à plus d'une cinquantaine de jeux de société, faire des parties de belote ou de tarot, des duels endiablés sur les bornes d'arcade ou bien s'amuser en jouant au billard. "L'espace a été divisé en quatre époques : 1900 avec les jeux de cartes, 1930 et le billard, 1950 et les jeux de société et enfin 1980 avec les bornes d'arcade", déclare Grégory Danner. "Et chaque pièce est distinctive avec un décor différent".

La salle année 1900 pour jouer à des jeux de cartes © Radio France - Valentin PLAT

Une volonté forte de traverser les époques en jouant, mais aussi de faire rencontrer plusieurs générations de joueurs dans un même espace "convivial et familial". Le tout a un prix attractif : moins de dix euros pour des heures de jeu illimités. "L'objectif premier c'est de permettre le retour du lien social entre les mayennais, lien que l'on a perdu avec la crise sanitaire, et qui est essentiel pour être heureux", ajoute Cécile Danner, psychothérapeute de formation.