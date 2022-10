À Ernée, la ville dégaine son "Cocktail Sports" pour occuper les jeunes à la Toussaint

Que fait votre enfants de ses vacances de la Toussaint ? Il ne fait pas beau c'est vrai, la tentation est donc grande de regarder la télévision ou de rester devant un écran, à buller. À Ernée, pour occuper les jeunes, la ville dégaine son "Cocktail Sports". Ce sont des après-midis, du lundi au vendredi de 14h à 17h, pendant lesquels les jeunes découvrent des jeux et des nouvelles pratiques. L'idée c'est bien de les éloigner le plus possible des écrans pendant les vacances.

Se faire des amis

"Je suis fille unique. Je ne fais pas souvent de jeux de société parce que je suis toute seule. Donc je suis souvent sur les écrans et là, ça permet de trouver d'autres personnes, de partager des trucs avec elles. Souvent le soir à la maison, dès que j'ai fini tout ce que je devais faire, je vais sur Tik-Tok" raconte Faustine, une Ernéenne de 12 ans. "Maintenant, je suis au collège mais il y a un autre à Ernée donc il y a plein de gens que je ne connais pas, mais maintenant je les connais et certains sont des amis" sourit-elle.

