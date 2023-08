A Esquelbecq, village préféré des Français, les touristes sont au rendez-vous cet été

Esquelbecq dans le Nord a été élu village préféré des Français 2023 le 30 juin dernier. Depuis, de nombreux touristes venus de l'étranger et des touristes locaux viennent y faire étape pour voir si ce titre est mérité. "D'après les maires des autres villages, on s'attendait à une fréquentation de +30%. Là je peux vous dire qu'on est de l'ordre de 100% en tout cas des gens qui passent les portes de l'office de tourisme", se réjouit le maire Didier Roussel.

Des retombées économiques positives

"Si 15 personnes franchissent les portes de l'office de tourisme par semaine en temps normal, là c'est 150", complète le maire d'Esquelbecq. "Pour un maire, ce qui importe c'est que les dix lettres de ma ville rayonnent", ajoute-t-il. Après Cassel en 2018, Esquelbecq petit village de 2.000 habitants s'attend à un bel été.

Avec son appareil photo dans les mains Péter, un Belge venu d'Anvers a fait une étape dans ce village. "Ce n'était pas prévu mais sur la route du retour car on était en vacances en Bretagne on a décidé de s'arrêter deux heures pour voir à quoi ressemble le village", explique-t-il.

L'église Saint-Folquin et son architecture charment les visiteurs étrangers. © Radio France - Bradley De Souza

De son côté, Jérôme, attablé en terrasse avec un ami, vient de Roubaix. "Je ne connaissais absolument pas ce village. Le nom est imprononçable en plus (rires). C'est le titre qui nous a fait venir. On s'y sent bien, il y un côté chaleureux", décrit-il. "On sent bien le côté flamand, c'est super agréable", complète le Roubaisien.

Au restaurant Au Bon Coin, Romain explique qu'il fait désormais plusieurs services. "On fait entre 60 et 70 couverts, un peu plus que d'habitude avec le personnel que j'ai", sourit le gérant. Entre habitués et touristes, il s'échine à la tâche. "C'est sûr que l'on voit l'effet du titre", conclut-il.

