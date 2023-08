À Estrées-sur-Noye, des trottinettes tout terrain et électriques pour randonner sans effort (ou presque)

Une balade en Trott' à la Noye aura suffit à Elise pour faire tomber tous ses préjugés : "J'avais un peu les a priori des gens sur leur trottinette électrique etc... eh bien là je suis réconciliée !", se réjouit la jeune femme. Car les trottinettes que loue Olivier Bègue sont bien loin de celles qu'on peut croiser en ville.

Comme un VTT... mais sans selle

En mars, le Samarien crée la société Trott' à la Noye, et depuis il propose des balades autour d'Estrées-sur-Noye, à bord de ses trottinettes tout terrain. "Ce sont des trott' conçues et fabriquées en France, qui viennent du canicross. Elles ont été équipées de freins à disques et de suspensions pour en faire des trott' de descente en montagne." Et les siennes sont même électriques, permettant une autonomie "de 50 à 60 kilomètres".

Une trottinette électrique de ce type coût environ 5 700 euros. © Radio France - Lou Momège

Équipées de pneus épais, ces trottinettes sont aussi tout terrain, et peuvent donc "passer dans des mares d'eau, dans de la boue, dans des chemins, sans aucun problème", poursuit Olivier Bègue.

Se promener sans trop forcer et dans le calme

Malgré 17 kilomètres de balade dans la campagne samarienne, Florent, qui a testé les Trott' à la Noye en couple, n'est même pas essoufflé. "C'est le même principe qu'un vélo, sauf qu'on a l'avantage de ne pas avoir à pédaler !, s'amuse-t-il. On profite beaucoup plus !". Sa compagne Laure admet qu'il faut faire travailler les bras, mais ressort conquise par l'expérience : "C'est une vraie aventure, on a pu voir une biche dans les bois."

C'est le double avantage de l'électrique : pas besoin de fournir beaucoup d'efforts, et le trajet s'effectue en silence, sans déranger la faune alentours. Un point essentiel pour Olivier, qui apprécie faire passer ses clients dans des bois, près de la rivière de la Noye, mais aussi devant les château de Remiencourt et de Guyencourt-sur-Noye. Il assure d'ailleurs souvent croiser des animaux pendant ses balades.