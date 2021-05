Les Français ont envie de se faire une toile, ils se sont précipités dans les cinémas depuis la réouverture. Gros succès et pas mal d'actualités dans la région toulousaine avec l'ouverture de nouvelles salles. Décryptage avec le patron des cinémas Véo en Haute-Garonne et dans l'Aude.

"On a eu plus d'entrées en 2021 qu'en 2019", s'étonne le patron des cinémas Véo autour de Toulouse

Deux millions d'entrées pour la première semaine de réouverture des cinémas en France, du 19 au 26 mai. Des salles obscures pourtant limitées à 35% de leur capacité d'accueil jusqu'au 9 juin où la jauge passera à 65%. Jean Villa, le directeur des cinémas Véo de Muret, Castelginest, Revel, Castelnaudary et bientôt Colomiers, était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi.

Deux nouveaux cinémas cette année autour de Toulouse

Jean Villa confirme la très bonne surprise et le carton des cinémas ces dix derniers jours "malgré les contraintes fortes, on a déjà eu plus de spectateurs en 2021 qu'en 2020". L'exploitant rappelle que le prix moyen d'une place de cinéma en France est autour de six euros. Certains proposent des tarifs à 4 ou 4,5 euros pour les enfants.

Dans la région toulousaine, un cinéma UGC ouvre le 2 juin à Toulouse-Montaudran, un complexe Mégarama est toujours prévu à Basso-Cambo et Véo doit ouvrir un cinq-salles à Colomiers à la mi-octobre.

Colomiers est dynamique, avec déjà un cinéma de deux-salles (le Central) pour 50.000 spectateurs par an. Elle mérite d'avoir un autre cinéma de proximité.

Dans le Top 3 des films les plus vus ces derniers jours : "Adieu les cons" de et avec Albert Dupontel déjà sorti avant le confinement, le fantastique japonais "Demon Slayer" et pour les plus jeunes, le dessin animé "Tom & Jerry".