"On a fait des journées dignes de l'été" : la saison démarre fort pour les musées du Débarquement de la Manche

"On a été agréablement surpris," confie Emmanuel Alain, le directeur du D-Day Experience à Carentan-les-Marais, "on a fait des journées dignes de l'été." Ces deux premières semaines de vacances scolaires ont été intenses, le musée devant même refuser des visiteurs certains jours, faute de place suffisante. Un boom touristique d'autant plus surprenant que ce sont les Normands, et les habitants de la moitié nord de la France qui étaient en congés, mais pas les Parisiens, clientèles habituelle du tourisme de mémoire sur cette période, qui n'arrive que cette semaine. "On a tellement été surpris, moi je pensais même qu'ils (les Parisiens) étaient déjà en vacances," rit le directeur, "c'est pour vous dire !"

Même constat à l'Airborne Museum à Saint-Mère-Eglise avec notamment un week-end de Pâques exceptionnel. Sur les deux premières semaines seulement d'avril, le musée a accueilli 20 000 visiteurs, soit l'équivalent de la fréquentation de tout le mois d'avril 2018, dernière année de référence avant le Covid et hors années d'anniversaires de Débarquement. "On a eu des journées presque de juillet," indique, elle aussi, la directrice du musée, Magali Mallet. Pour le D-Day Experience, la fréquentation de ce mois d'avril sera même "nettement au dessus" de l'année 2019 déjà exceptionnelle avec le 75e anniversaire du Débarquement.

Le retour des touristes étrangers

Ce qui marque également ce début de saison, c'est aussi le retour des touristes étrangers, et notamment de ceux venus de loin : les Américains. C'est un public nombreux et fidèle des lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale et cela faisait deux ans qu'ils n'étaient plus venus à cause de la crise sanitaire. "Les Américains reviennent," confirme Emmanuel Alain, "les groupes d'Américains ont déjà réservé et seront là tout au long de l'année." Pour Magali Mallet, on n'est pas encore au nombre habituel de visiteurs étrangers à l'Airborne Museum mais il y a une nette augmentation avec, elle aussi l'a constaté, le retour des Américains.

Une fréquentation de bon augure pour le reste de la saison. "On a déjà des demandes pour le week-end du 6 juin," affirme Magali Mallet, "on ne sait pas très bien où on va les mettre." "Les collectionneurs, passionnés, historiens, aficionados si je puis dire, ont été frustré de ne pas pouvoir faire les festivités pendant deux ans, donc là il va y a voir du monde," anticipe Emmanuel Alain, "je sais que ça commence à devenir très compliqué pour trouver un hébergement sur cette période."