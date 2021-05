A Fixin, le Parc Noisot conserve le souvenir de Napoléon Bonaparte

Ce mercred 5 mai marque le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, premier empereur français ! L'occasion de (re)découvrir le Parc Noisot et son musée, fondés par Claude Noisot. Ce dijonnais a fait partie de la garde impériale de Napoléon Ier, et lui a voué toute sa vie une grande admiration.

Ils sont fondés en 1835 par Claude Noisot, un dijonnais qui a fait partie de la garde impériale de Napoléon Ier. En 1814, il l'a accompagné en exil dans la principauté de l'Île d'Elbe ; depuis, il lui a voué une admiration et une loyauté sans bornes.

Un musée dédié à la mémoire de Napoléon

Au coeur du Parc Noisot, s'élève un charmant pavillon, devenu musée. A l'intérieur, des souvenirs de guerre napoléoniennes, des reliques ayant appartenues à Claude Noisot, ou encore issues de dons. "Ces objets sont là pour nous rendre compte des objets qui faisaient partie du quotidien de Napoléon Bonaparte, sans forcément lui avoir appartenu" explique le maire de Fixin, Pascal Rochet.

La plupart n'ont pas de grande valeur financière, mais leur valeur sentimentale et historique est énorme. "Tous les amoureux de l'Histoire peuvent venir ici : ils sauront instantanément que ce que nous exposons ici n'a pas de prix, ils sont le témoignage direct d'une époque assez particulière" dit-il.

Ce petit pavillon, mais aussi tout le Parc se veulent être un hommage à Napoléon, mais aussi à l'époque dans laquelle il vécu. "Toute l'atmosphère du parc rappelle l'atmosphère romantique du début du XIXe siècle" poursuit Pascal Rochet.

Le souvenir de Napoléon dans le Parc

"Le réveil de Napoléon", statue commandée par Claude Noisot à son ami artiste François Rude. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Claude Noisot a tenu à faire vivre le souvenir de Napoléon Bonaparte dans le parc. Il a fait tailler dans la pierre, cent marches, en souvenir aux cent premiers jours de Napoléon Ier de retour sur le continent après son exil.

Il y a également, la statue baptisée "Le réveil de Napoléon", par l'artiste dijonnais François Rude, et ami de Claude Noisot. Ce dernier lui a commandé cette statue commémorative pour signifier l'immortalité de l'empereur dans les esprits.

Mais il y a un détail, et c'est probablement le plus intéressant : il concerne les arbres du parc. Les pins sont corses, et Claude Noisot a tenu qu'il en soit ainsi, pour rappeler la nature de l'enfance du Napoléon Ier !

Le Parc et son musée, encore fermés, doivent ouvrir au public dès le 15 mai, jusqu'au 15 septembre.