A Foix, un château tout neuf pour le passage du Tour de France

Foix, France

Depuis septembre dernier, le château de Foix est fermé pour cause de rénovation. Plus de neuf mois de travaux, et pour cause, c’est un tout nouveau site qui est en construction.

Au pied du château, l'ancien palais de justice est transformé en un musée sur trois étages. 2 000 mètres carré au total, consacrés au moyen-âge, avec pour thème : "Les comtes de Foix vous invitent chez eux". Le tout, dans un aménagement moderne et interactif. " On va présenter les comtes de Foix à travers des panneaux, des textes, mais aussi beaucoup d’interactions numériques ", déclare Pascal Alard, directeur des sites touristiques de l’Ariège.

Sur la colline, le château, est entièrement restauré. La façade est rénovée, et un ascenseur permettra un accès facilité aux personnes à mobilité réduite. Au sein du château médiéval, les visiteurs seront transportés à l’époque du moyen-âge. " Au château de Foix, on va vivre une aventure, on sera acteur d’une vie au moyen-âge ", annonce Pascal Alard.

Pascal Alard, directeur des sites touristiques de l'Ariège, sur le chantier des rénovations du château de Foix. © Radio France - Alia Doukali

Foix : nouvelle vitrine touristique de l’Ariège

Dès son ouverture, le château sera sous le feu des projecteurs. A l’occasion de la 15 ème étape du Tour de France programmée à Foix le 6 juillet, le monument apparaîtra à la télévision, flambant neuf.

Pour l’Ariège c’est l’un des plus gros travaux d’aménagement réalisé au cours de ces dix dernières années.

Grâce aux rénovations qui ont coûté près de 7,5 millions d’euros, la ville de Foix espère mieux accueillir les visiteurs, et surtout les faire rester plus longtemps pour dynamiser l’économie locale. « L’objectif est de démontrer que l’Ariège est une vraie destination patrimoniale. Avec le château de Foix, on met une pierre de plus à cette présentation. Désormais on viendra en Ariège pour visiter le château de Foix », affirme Pascal Alard.

A Foix, le château est au cœur de l’attraction. Depuis plusieurs mois, les habitants de Foix vivent au rythme des travaux. Ils attendent beaucoup des rénovations. Copier

Rendez-vous le 6 juillet à partir de 10 heures, pour l’ouverture du château de Foix et de son musée.

Alia Doukali