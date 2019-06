A Fontguenand (36) Vitibulles attend ses fans de Bande dessinée et ses amateurs de vins

Bande dessinée et apéro, l'esprit Vitibulles porté par les co-organisateurs des 2 événements Vitibulles et un Banquet des bouquins (Franck Plisson, Librairie Arcanix ; Julien Marchès , LeP'tit bouchon et Nicolas Tavarès, fondateur Vitibulles)

© Radio France

Carl Dechâtre