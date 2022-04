A Forbach, la tradition des crécelles a repris vie juste avant Pâques

C'est une tradition vieille de plusieurs siècles qui avait conservé de beaux restes en Moselle-est, notamment à Spicheren. Mais depuis 7 ans, les crécelles ne sonnaient plus dans les rues de Forbach. Selon la tradition, les cloches s'envolent pour Rome pendant les 3 jours qui précèdent le jour de Pâques. Les enfants doivent donc les remplacer, donner l'heure et appeler à la prière en faisant hurler les crécelles dans les rues. Ce samedi, une quinzaine de jeunes Forbachois a donc pu relancer la coutume, le tout en récoltant des dons auprès des habitants.

Récolte de dons

Armés de deux charrettes spécialement décorées à la mode de Pâques, les enfants se sont donc lancés dans du porte-à-porte ce samedi matin. Devant chaque maison, au lieu de sonner, ils appellent donc à l'angélus avant d'agiter les fameuses crécelles. Une sonorité qui rappelle d'excellents souvenirs aux habitants, dont certains se souviennent parfois de leur enfance. Nathalie, pour sa part, n'a pas hésité à donner quelques pièces. "Je n'ai pas pu faire de crécelle étant petite, c'est donc super de voir ça", sourit-elle.

Outre l'argent, les enfants sortent leur plus large sourire lorsqu'ils reçoivent des bonbons ou du chocolat. Marcella, l'une des adultes accompagnatrices, a même reçu... de vrais œufs de poule. "Nous remercions tout le monde, ceux qui ouvrent leur porte comme les autres, et nous souhaitons de bonnes fêtes de Pâques."

Perpétuer la tradition

Avec un butin particulièrement étoffé pour ce grand retour des crécelles, les participants terminent donc leur boucle de plus de 20 kilomètres de marche avec le sourire. "Le soir on est fatigué", confie en rigolant Samuel, 14 ans, qui a participé aux crécelles depuis jeudi. Mais "on relaye ces traditions et c'est bien", poursuit-il. "Si ça se trouve, ça sera nous plus tard si les crécelles existent encore, on sera heureux de voir qu'elles sont encore là", complète son amie Stéphanie.