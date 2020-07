A Fursac cet été, "Y’a Pas de LézArt" mais y a quand même des animations !

Le LézArt Vert de Fursac est annulé cet été en raison du contexte sanitaire. Qu'à cela ne tienne, les organisateurs remplacent le festival par "Y a pas de LézArt", un ensemble d'animations et de spectacles tous les week-ends de juillet.

Ce sera un été sans LézArt Vert à Fursac cette année, mais pas un été sans animations. En raison de l'épidémie de coronavirus, l'association Creuse toujours a reporté à l'an prochain le festival creusois, du 22 au 24 juillet 2021. A la place, les organisateurs ont prévu "Y’a Pas de LézArt", une multitude de petits événements tout au long du mois de juillet.

Ateliers, cabarets et concerts sont prévus sur le site du festival les vendredis et samedis. On pourra par exemple apprendre à fabriquer son masque, s'initier au chant, à l'aquarelle ou la sculpture, voir une exposition de photos ou assister à un spectacle de cabaret-cirque. Le programme complet est à consulter sur le site du LézArt Vert ou la page Facebook de l'association.

« La force des choses », un spectacle du Cirque Sans Noms, est prévu samedi 4 juillet à 20h30. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Fursac Plage

"Y’a Pas de LézArt" débute samedi 4 juillet à 16h30 par un apéro pour recruter des bénévoles. Suivra à 18h30 l'inauguration de Fursac Plage : "Ça a été créé il y a cinq ans. C'est un vrai succès, se réjouit Marion, une habitante, ancienne salariée de Creuse Toujours. C'est devenu un lieu important de rencontres où les enfants peuvent se baigner, les familles faire plein d'activités, il y a même un terrain de volley !"

Tout le mois de juillet, le site du festival sera animé par des ateliers, cabarets et concerts. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Pour garantir la sécurité des participants, le nombre de places sera limité et la réservation conseillée. Le camping est interdit ; du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.