À Givraines, les fans de Tom-Tom et Nana se replongent en enfance

Des millions d'exemplaires vendus depuis la fin des années 70, une adaptation en dessin animé, et de nombreuses générations bercées par leurs aventures. Encore aujourd'hui, les histoires de Tom-Tom et Nana, de la famille Dubouchon, ont une place importante dans l'imaginaire collectif. Et pour celles et ceux qui veulent se replonger dans leurs souvenirs d'enfance, c'est possible de le faire à Givraines ! C'est ici que vit l'illustratrice Bernadette Després, celle qui a dessiné les aventures des deux enfants.

Plusieurs fois par an, elle et sa famille organisent des journées portes ouvertes comme c'était le cas ce dimanche 20 août. L'occasion de découvrir la maison de Tom-Tom et Nana, avec des pièces entièrement consacrées aux deux personnages. Mais aussi d'échanger avec la dessinatrice ! Pendant plus d'une heure, Bernadette Desprès se prête au jeu du question-réponse avec les curieux. Parmi eux, Reno, lecteur assidu dans ses jeunes années : "C'était l'une de mes lectures préférées quand j'étais enfant dans les années 80. J'ai appris à lire avec ces histoires. C'est une vraie madeleine de Proust !"

Bernadette Després (à droite) partage ses anecdotes pendant plus d'une heure avec les visiteurs © Radio France - Arnaud Roszak

Pendant ces journées, toute la famille Després participe. C'est le cas par exemple de Céline, l'une des petites-filles de la dessinatrice : "Il y a toujours eu ça entre nous. Tom-Tom et Nana, c'est quelque chose qui nous relie et on prend beaucoup de plaisir à aider notre grand-mère."

"Tom-Tom et Nana, ce sont les témoins d'une époque"

À 82 ans, Bernadette Després n'a rien perdu de sa passion. En témoigne ce cours de dessin accéléré qu'elle propose aux visiteurs à la fin de l'entrevue, accompagné d'une petite séance de dédicace. Pour l'illustratrice, c'est toujours un moment particulier de rencontrer ses lecteurs : "J'ai le sentiment que cela a marqué une génération. Les histoires de Tom-Tom et Nana racontent une époque, un moment de la vie, de façon réaliste."

L'une des pièces de la maison de Tom-Tom et Nana © Radio France - Arnaud Roszak

La prochaine journée portes ouvertes dans la maison de Tom-Tom et Nana aura lieu pendant les vacances de la Toussaint. Pour réserver ou prendre des renseignements : 02 38 34 21 57