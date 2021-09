Le cinéma de Gorron et plusieurs restaurants du bocage mayennais sont partenaires de l'opération "Restau'Ciné" qui permet d'allier les plaisirs de la table et les plaisirs d'une séance sur grand écran.

A Gorron, le cinéma et des restaurants font cause commune avec l'opération "Restau'Ciné"

On se fait un resto-ciné ? Voilà une question, une phrase que l'on prononce régulièrement à son compagnon, sa compagne, ses enfants, ses amis. A Gorron, le cinéma et plusieurs restaurants du bocage mayennais ont lancé l'opération baptisée "Restau'Ciné".

Le principe est simple : se rendre dans un établissement partenaire pour déjeuner ou dîner, choisir un menu et recevoir une contremarque qui permet ensuite d'assister à une séance, sans rien débourser de plus. Voilà une bonne façon de profiter et des plaisirs de la table et des plaisirs d'un grand écran.