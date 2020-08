A Granville, une "Belle Poule" arrive au port

Monter à bord d'un navire école construit en 1932 et riche d'une histoire mouvementée, c'est la possibilité offerte aux curieux les 21 et 22 août à l'occasion de l'escale granvillaise de la goélette "Belle Poule".

Navire école de la Marine nationale, la "Belle Poule" accueillera les visiteurs vendredi et samedi sur le port à Granville.

Le célèbre trois mâts Marité va devoir partager la vedette sur les quais de Granville. Jeudi 20 août, un autre navire historique, la "Belle Poule", viendra accoster pour une escale de trois jours. La goélette construite en 1932 à Fécamp a notamment participé à la seconde guerre mondiale dans les Forces navales françaises libres. Désormais voilier-école de la Marine nationale, basé à Brest, il accueille à l'entraînement les futurs chefs de quart passerelle de la Marine nationale et participe souvent aux rassemblements de gréements traditionnels, notamment à l'Armada de Rouen où on a pu l'admirer l'an dernier.

Visite gratuite, mais limitée en nombre pour cause de covid-19

Cette fois c'est donc dans la Manche, à Granville qu'il accostera dès jeudi 20 août, dans le grand bassin du port. Le bâtiment sera ouvert au public dès le lendemain, vendredi 21 août de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le 22 août de 14h00 à 17h00. Les personnes souhaitant monter à bord pour une visite devront impérativement se munir d’une pièce d’identité, le port du masque sera obligatoire et les visites seront organisées par groupe de 10 personnes maximum occasionnant potentiellement un peu d’attente.