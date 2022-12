A Grenoble, des lunettes en réalité augmentée pour visiter la ville

Une nouvelle manière de visiter Grenoble est possible à partir de ce samedi 17 décembre à l'Office de Tourisme. Les lunettes Jules Verne racontent le patrimoine historique de la Capitale des Alpes en réalité augmentée. Tout en observant son environnement, l'utilisateur voit flotter devant ses yeux comme en calque des personnages qui lui racontent l'histoire (économique notamment) de la capitale des Alpes.

Dans le champ de vision, des personnages comme ici le visage de cette femme racontent le passé économique de la capitale des Alpes. © Radio France - Bastien Roques

L'équipement se compose d'une paire de lunettes spéciales, équipées d'écouteurs, ainsi que d'un téléphone, le tout loué par l'office de tourisme. "Le téléphone portable permet de géolocaliser la position des visiteurs. Et dans les lunettes des petits bonhommes les guident, s'ils sortent de la zone pour les y reconduire", explique Marion Perrier, responsable du Pôle Attractivité touristique et Transitions à l'agence Grenoble Alpes.

Une balade contée plus qu'une visite guidée

Le concept plait à François, un touriste marseillais : "Là on partait vers le Jardin de ville. C'est sympa oui, je crois que c'est une bonne approche pour découvrir une ville, c'est assez innovant. Je ne connaissais pas en tout cas, sur Marseille je ne suis pas sûr qu'on propose la même chose".

Mais le service offert n'est pas celui d'une visite classique prévient Marion Perrier : "On n'est pas dans la visite guidée mais bien dans la balade contée, avec des personnages qui interviennent et qui racontent l'histoire, qui donnent la parole à des gens qui étaient là à l'époque. C'est comme une pièce de théâtre, on n'est pas dans le patrimoine pur, à expliquer ce que représente telle porte, etc..."

Une technologie développée à l'origine pour les sportifs

Cette technologie de réalité augmentée dite "légère", ActiveLook, a été développée par l'entreprise grenobloise Microoled, au départ plutôt dans une visée sportive. "On a l'information qui flotte devant soi, l'équivalent de ce qu'on peut trouver sur une montre mais face à soi et disponible en permanence", explique Marc Vernet, chargé du développement d'ActiveLook chez Microoled. "Ca permet aux sportifs d'avoir dans leur champ de vision le rythme cardiaque, la distance parcourue, le temps... autant d'informations qui vont lui être utiles pour ajuster son entrainement, des choses comme ça".

L'expérience, pour le moins originale, a piqué la curiosité de François, un touriste originaire de Marseille, malgré l'esthétique particulière des lunettes. © Radio France - Bastien Roques

L'expérience, disponible à partir de l'âge de 12 ans, est prévue pour durer un peu moins de deux heures. La location se fait à la demi-journée, tous les après-midi de lundi à samedi. Il faut pour cela compter 8€ par personne et réserver sur le site de l'Office de tourisme de Grenoble.