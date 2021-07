À Grenoble, Éric Esnault devient le premier Maître Caviste d'Isère

Éric Esnault est devenu, en juin dernier, le premier Maître Caviste d'Isère. Ce titre décerné par la Fédération des Cavistes Indépendants reconnait son savoir-faire après plus de dix années passées au service du vin.

L'année 2021 est un succès pour Éric Esnault. Ce caviste indépendant de Grenoble, en Isère, vient tout juste de recevoir le titre de Maître Caviste. Il est le premier caviste du département à obtenir cette distinction décernée par la Fédération des Cavistes Indépendants.

Un label difficile à obtenir

Très peu de cavistes obtiennent cette distinction, ils ne sont que 24 en France. Pour pouvoir y postuler, sept conditions sont requises. Parmi elles, l'ancienneté -il faut avoir au moins 10 ans d'expérience-, La transmission mais aussi la formation sont inscrites aussi dans la charte. Éric Esnault forme chaque année des apprentis et organise des ateliers découverte et dégustation autour du vin dans sa boutique. L'occasion pour ce passionné de mettre en avant les produits du terroir et de rendre l'œnologie accessible à tous.

📻 Éric Esnault, fier de défendre les vins isérois

Spécialiste des vins des Alpes

C'est au numéro 8 de la rue de Strasbourg, en plein centre-ville à Grenoble, que se trouve sa boutique, Le Vin des Alpes. S'il propose des crus de toutes les régions de France, Éric Esnault a souhaité mettre en avant les vins de l'arc alpin. "J'ai choisi de faire un éclairage sur cette région. La zone s'étend de Nice jusqu'au Lac Léman en passant par notre département sans oublier l'Italie, la Slovénie au Sud-Est et l'Autriche au Nord-Est." Dans sa boutique, 80% de sa gamme de vins est bio ou nature. Il met également un point d'honneur à promouvoir les vins isérois dont il suit l'évolution chaque année. Ce passionné prend plaisir à visiter les nombreux domaines du département. La rencontre avec les fournisseurs fait aussi partie des sept points clés nécessaires pour obtenir le précieux titre de Maître Caviste.