Grenoble : la MC2 fête le déconfinement pendant un mois

Du 9 juin au 9 juillet, la MC2 est en fête à Grenoble à l'occasion du déconfinement. Concerts, théâtre, danse, bal, expo : "un mois pour célébrer nos retrouvailles" annonce le directeur Arnaud Meunier, invité de France Bleu Isère ce mercredi.

C'est enfin l'heure de la vraie reprise ?

Enfin, enfin ! Ça fait plus de sept mois qu'on attend ça. Donc, effectivement, tous les artistes qui ont répété des spectacles, parce que l'activité de répétition était toujours autorisée, tous ces spectacles ont été répétés, mais pas montrés. Enfin, on va retrouver le chemin du public. On va retrouver le sens de nos missions parce qu'être une maison qui répète des spectacles, mais qui jamais n'est ouverte au public, ça n'a pas de sens. Donc, évidemment, c'est la grande délivrance.

Une sorte de revanche sur la crise ?

Surtout le fait de retrouver de la joie, parce que je pense que cette crise nous a quand même beaucoup séparés les uns des autres, a beaucoup créé des répétitions très ennuyeuses et puis souvent aussi dépressives. On peut se dire que là, l'idée, c'est de retrouver de la convivialité, de la joie, du plaisir en retrouvant le chemin des théâtres et des salles de spectacle.

Que va t il se passer à la MC2 du 9 juin au 9 juillet pendant ce festival ?

La MC2 programme 25 spectacles, 60 représentations avec des événements payants, d'autres gratuits, des shows avec des professionnels, des shows avec des amateurs. Dès ce mercredi soir, les options théâtre des lycées partenaires présentent leur travail à la MC2. Vendredi, il y a aussi le concours "réémergence" de la ville de Grenoble. Mais surtout, nous aurons deux créations de la compagnie Turak, qui est une compagnie qui habite juste à côté de Grenoble, avec des marionnettes extraordinaires et étranges.

Et puis Bruno Meyssat, qui est un artiste plus secret et qui va chercher à comprendre les relations entre les conquistadors espagnols et les Aztèques en Amérique du Sud, avec une création qui s'appelle Biface. Les Musiciens du Louvre vont jouer les quatre saisons. Ça, ce sera gratuit dans les jardins de la MC2. On va essayer de faire que chaque soir, il y ait des surprises et que vous puissiez être amenés à avoir un spectacle. Vous avez envie de voir un spectacle que vous n'aviez pas pu voir ou alors que vous n'aviez pas du tout prévu de voir ? Finalement, vous allez venir voir. Et puis, en même temps, à chaque fois, on va vous proposer des surprises de manière à ce que ça soit le plus joyeux et le plus festif possible.

"C'est beaucoup plus sûr de venir à la MC2 ou dans un théâtre que de prendre le tramway"

Le tout avec des jauges à 65%, faut-il réserver de préférence ?

Oui c'est mieux. Quand on est avec des jauges à 65%, on est avec des protocoles sanitaires extrêmement précis et clairs. Vous avez du gel hydro alcoolique sur les mains dès que vous rentrez de la MC2, des files espacées, des sens d'entrée, des sens de sortie... c'est beaucoup plus sûr de venir à la MC2 ou dans un théâtre que de prendre le tramway. Donc ça fait longtemps que nous, on le dit, qu'on était prêt à recevoir le public. Donc là, maintenant, on est absolument ravi de pouvoir recouvrir dès ce soir.

La MC2 était occupée pacifiquement à partir du mois de mars pour demander le prolongement de l'année blanche pour les intermittents qui n'avaient pas pu travailler pendant la crise. Qu'est ce qu'il reste aujourd'hui de cette mobilisation ?

Je pense qu'il en reste un mouvement intéressant, qui a questionné le sens profond de nos institutions : Pour qui travaille-t-ils ? Que font ils ? Où va le travail? Ce n'était pas uniquement des intermittents. C'était aussi des précaires qui étaient présents dans les occupations des théâtres. C'était un mouvement national et même européen. C'était une centaine de théâtres qui ont été occupés. Ce sont des revendications que moi, j'ai parfaitement entendues et que j'ai accompagnées.

À la différence, par rapport à d'autres occupations, qu'ici ça s'est fait en bonne entente avec vous ?

D'une part, parce que je suis un ancien intermittent du spectacle. Je suis un metteur en scène, donc je pense que je comprends très intimement leurs préoccupations. C'était quand même très particulier de se dire qu'ils avaient l'interdiction de travailler puisque les théâtres étaient fermés, et en même temps, on ne leur annonçait pas de perspectives par rapport à cette grande avancée qu'était l'année blanche.

Et donc, à un moment donné, il y a eu une montée d'angoisse. Au delà de la question des intermittents, il y a la question aussi des trous dans la raquette, entre guillemets, des accompagnements sociaux de l'Etat qui pourtant, a beaucoup agi. Mais tout ce qui était un peu précaire n'était pas vraiment sauvé, entre guillemets. On a vu les stations de sports d'hiver, par exemple. Les intérimaires, s'ils n'étaient pas sous contrat, il n'y avait pas de raison qu'ils puissent être aidés par l'Etat. Donc, ce sont ces questions là, qui se sont exprimées. Des questions légitimes. Et du coup, il y aura une expression de ça, toujours avant les spectacles et après une prise de parole dans tous les théâtres de France. C'est ce qui se passe en ce moment.

Qu'est ce que vous promettez pour la saison prochaine? À partir de septembre ?

Que des belles affiches ! Jane Birkin, Ibrahim Maalouf, Philippe Torreton, l'Orchestre de Paris. Enfin, 80 spectacles extraordinaires dès la saison prochaine, avec des offres pour les familles. Bref, vous n'arrêterez jamais, si jamais je commence à donner la programmation pour la saison prochaine. Les réservations ouvrent à partir de fin août pour une rentrée le 9 septembre.