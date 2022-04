A Grenoble, le cabinet Rembrandt rouvre ses portes avec des gravures inédites

Le cabinet Rembrandt, du fonds Glénat, installé au couvent Sainte-Cécile à Grenoble, rouvre ses portes pour une 3e saison. Une réouverture après des mois de fermeture pour travaux et à cause de la crise sanitaire. L'occasion de découvrir, jusqu'au 23 juillet, des gravures inédites du peintre.

Le cabinet Rembrandt rouvre ses portes à Grenoble. Après des mois de fermeture pour travaux et à cause de la crise sanitaire, les visiteurs peuvent à nouveau découvrir les gravures du peintre hollandais au couvent Sainte-Cécile. Pour cette 3e saison, 47 œuvres de la collection du fonds Glénat sont exposées, dont une partie sur le thème du clair-obscur. Cette nouvelle exposition s'appelle d'ailleurs "De l'ombre à la lumière", même si l'on retrouve également les gravures habituelles, les autoportraits, les nus ou encore les scènes religieuses.

Sur le thème de cette saison, ce sont des gravures très sombres qui sont à découvrir. Aurélie Perret, en charge des expositions et des collections, qui mène les visites guidées, explique "que toutes les parties noires sont celles qui ont été travaillées par l'artiste". "Ce jeu d'ombres et de lumières, ça donne une autre dimension aux scènes", ajoute-t-elle.

La gravure de Rembrandt intitulée "L'adoration des bergers" © Radio France - Soisic Pellet

Des travaux pour éviter aux visiteurs de se croiser

Ces mois de travaux ont permis au cabinet Rembrandt de modifier son parcours de visite. "On a fait le choix de rester fermés pendant de longs mois pour réfléchir à un nouveau parcours de visite qui permette au public du couvent Sainte-Cécile et du cabinet Rembrandt de ne plus se croiser", précise Aurore Belluard, déléguée générale du fonds Glénat pour le patrimoine et la création. Deux caves appartenant au voisinage ont été rachetées et les murs percés pour arriver directement au cloître après être passé par le cabinet Rembrandt.

Une dizaine de gravures inédites présentées cette saison

Autre nouveauté : l'exposition de gravures inédites signées Rembrandt. Une partie a été prêtée pour cette saison mais trois gravures de la collection du fonds Glénat font également partie de ces nouveautés puisqu'elles sont exposées pour la première fois. "Le parti pris du cabinet Rembrandt, c'est de renouveler deux ou trois fois dans l'année la proposition, pour des raisons de conservation mais également pour maintenir l'intérêt des visiteurs", indique Aurore Belluard.