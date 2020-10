La première partie des travaux à la patinoire Polesud de Grenoble terminée

Après six mois de travaux, la rénovation de la grande piste de la patinoire Polesud de Grenoble est terminée. L'équipe de hockey sur glace des Brûleurs de Loups a repris l'entraînement sur place. Les éclairages ont notamment été changés. La seconde partie du chantier, qui concerne la petite piste, est toujours en cours. La dalle de la petite piste, qui présentait des malfaçons, doit être entièrement reconstruite. Elle est actuellement en cours de réfection.

La patinoire est en service depuis vingt ans. Objectifs de ces travaux entamés en mai dernier : la rendre plus fiable, et plus confortable. Et réaliser d'importantes économies d'énergie, de l'ordre de 35%, grâce au renouvellement des équipements et à l'installation d'un système de récupération de chaleur. Ce dernier fera fonctionner une nouvelle centrale de traitement d'air. Un procédé "unique au monde", souligne le maître d'oeuvre du chantier, Paul Cairola.

La dalle de la petite piste de la patinoire Polesud est en cours de réfection. © Radio France - Ninnog Louis

Ouverture au public en mars prochain

Les travaux ont coûte 5,9 millions d'euros, financés à 86% par Grenoble-Alpes Métropole. Des subventions du Département de l'Isère et de l'Etat complètent l'enveloppe à hauteur de 840 000 euros. Un investissement lourd, mais essentiel pour moderniser la patinoire selon le président de la métropole Christophe Ferrari. "Nous avons besoin d'accéder à des qualités de glace de plus en plus précises (...) afin d'accueillir des compétitions que, sans doute, nous ne pouvions pas imaginer". Parmi les compétitions prévues sur la piste rénovée, les Internationaux de France de patinage artistique, finalement annulés.

Les sportifs, dont l'équipe de hockey sur glace des Brûleurs de Loups, ainsi que les scolaires peuvent déjà accéder à la grande piste. A cause des restrictions de fréquentation liées au coronavirus, celle-ci n'est pas ouverte au public. Il faudra attendre le mois de mars 2021 pour patiner sur la petite piste, qui sera ouverte à tous. La patinoire Polesud accueille 400 000 visiteurs par an.