À Guéret, acheter une affiche de cinéma permet de financer des croquettes pour la SPA

Quel est le point commun entre le cinéma et les croquettes ? Réponse : la librairie Au fil des pages, à Guéret !. Depuis deux mois, elle récupère des affiches au cinéma Le Sénéchal de Guéret, et les revend au profit de la SPA, afin d'acheter de la nourriture pour chiens et chats.

ⓘ Publicité

La librairie ne gagne pas un sou dans l'affaire mais c'est du gagnant-gagnant : ça permet d'aider une association locale tout en écoulant des affiches qui finiraient, sinon, à la poubelle. Jusqu'à présent, le cinéma les écoulait ponctuellement lors de braderies ou en faisait don à des écoles pour que les enfants fassent des dessins, mais le directeur croulait sous les affiches. Désormais, elles sont vendues toute l'année à la librairie. Le prix de départ est de cinq euros mais vous pouvez donner plus, puisque tout l'argent sert à acheter des croquettes à la SPA.

En ce moment il y a 170 affiches à vendre avec des arrivages toutes les semaines. Pour savoir lesquelles sont en stock, ne cherchez pas une liste sur internet : il faut aller voir vous-même à la librairie. Il y a deux formats : les grandes, d'une hauteur d'1m70 et les petites, environ 70cm.