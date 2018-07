Guéret, France

Pétanque, marelle, transats,... il y en a pour tous les goûts sur la Place Bonnyaud. Guéret se met en mode été. Du 7 juillet au 26 août, c'est la troisième édition de "la place en terrasse".

La place en terrasse à Guéret édition 2018 © Radio France - Sarah Vildeuil

Du VTT sur la place

Petite nouveauté cette année: il y a aussi une piste VTT, en partenariat avec le club Creuse Oxygène. Il est possible de venir avec son vélo. Mais pour ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas grave. "La station nature va mettre ici un point location, explique Alain Menut, président du club Creuse Oxygène. Il sera possible bien sûr de pratiquer sur la place. Mais il sera aussi possible d'aller ailleurs c'est-à-dire qu'on partira de la Place Bonnyaud pour monter à Chabrières ou pour aller à Courtille par exemple. C'est toute une dynamique et on est en train de travailler à travers cette action sur l'avenir de la Creuse."

La piste VTT, en partenariat avec Creuse Oxygène sur la Place Bonnyaud à Guéret © Radio France - Sarah Vildeuil

Cette piste VTT est un clin d'oeil à la candidature de Guéret comme ville pré-olympique . Les entrainements de VTT pourraient bien se passer chez nous en 2024.

Le marché reste Place Bonnyaud

Les commerçants du marché de Guéret avaient peur de perdre leur emplacement sur la place Bonnyaud à cause de cette piste VTT . Mais finalement tout le monde reste . Les commerçants seront toujours en bas de la place. Ils ont dû resserrer la marché. Les commerçants ont préféré cette option plutôt que de se mettre tout l'été devant la mairie et avenue de la République le jeudi et le dimanche.