À Guéret, le blues du centre équestre reconfiné malgré lui

Les centres équestres n'ont plus le droit de recevoir du public, hormis les propriétaires et les cavaliers "locataires" d'un cheval. Mais les cours annulés, c'est aussi un chiffre d'affaires qui dégringole.

Anaïs Marçais et Soleil, une pensionnaire

Aux écuries de Pommeil, d'habitude, il y a du monde. Entre les petits qui montent à poney et les grands qui prennent des cours, les concours du dimanche, les allées du club fourmillent. Mais aujourd'hui, Anaïs Marçais, la gérante, est un peu désemparée. "Ce n'est pas très agréable de voir son écurie, normalement très vivante, d'un calme plat."

Malheureusement, c'est l'enseignement qui permet de vivre"

D'autant que l'interdiction des leçons, avec une dizaine de cavaliers à chaque fois, équivaut à un énorme trou dans sa trésorerie. "Je donne normalement 24 heures de cours par semaine. Malheureusement, c'est l'enseignement qui permet de vivre." Pourtant, les dépenses continuent, et les 70 chevaux mangent même plus que d'habitude. "Contrairement au printemps, il n'y a pas d'herbe, donc il faut donner du foin. Les quantités diminuent deux à trois fois plus vite."

"Ça crée des chamboulements psychologiques pour les bêtes"

Anaïs Marçais craint aussi l'effet du confinement sur le moral de ses pensionnaires, privés du contact et des câlins habituels. "Ça crée des chamboulements psychologiques pour les bêtes. Je pense qu'ils n'ont pas très bien vécu le premier confinement. Pour l'instant, ça va, mais il ne faudrait pas que ça dure six mois... De toutes façons, si ça dure six mois, il faudra que je gagne au loto !"

