À Guéret, le cinéma Le Sénéchal est fermé jusqu'à nouvel ordre après un dégât des eaux

Le rideau est tombé au Sénéchal de Guéret. Le cinéma est en effet provisoirement fermé, plus de séance jusqu'à nouvel ordre à cause d'un incident en plein week-end de la Pentecôte. Une canalisation des toilettes a cédé dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mai.

ⓘ Publicité

L'eau a ruisselé dans les murs et plafonds, endommageant des cabines de projections et des salles. "Certains plafonds sont à refaire" explique Christophe Bréchart "quand on a des orages, c'est aussi la même chose. Mais là, les dégâts sont un peu plus important" avoue le directeur du cinéma. Il faut également attendre l'arrivée d'un électricien pour voir si tout est en ordre avant de reprendre l'activité.

Des travaux vont donc être réalisés pour remettre à neuf. Aucune date de réouverture n'est annoncée pour l'instant.